PK typuje NBA: Bucks potrafią grać z Raptors

Waleczni Bucks postarają się zafundować DeMarowi DeRozanowi deja vu z jego ostatniej wizyty w Miwaukee. Z kolei San Antonio Spurs po prostu jeszcze raz zrobią swoje.

Milwaukee Bucks – Toronto Raptors, noc z czwartku na piątek, godz. 2.00

Naprawdę niewiele zabrakło, a młodzież Jasona Kidda wracałaby do Milwaukee z prowadzeniem 2:0. Bucks grają twardo. Zwietrzyli krew i będą chcieli pójść za ciosem, choć trener słusznie przestrzega ich przed nadmierną pewnością siebie. Dlatego właśnie liczymy, że dopilnuje, aby w trzecim starciu jego gracze wyszli na parkiet w pełni skoncentrowani.

Kluczem będzie oczywiście ograniczenie poczynań DeMara DeRozana, co w sezonie regularnym przed własną widownią wychodziło im całkiem dobrze, zwłaszcza w tym marcowym starciu, kiedy lider Raptors uzbierał zaledwie 11 oczek i trafił tylko 5 z 13 rzutów z gry.

Typ PolskiKosz.pl: DeMar DeRozan – poniżej 27,5 pkt.

Typ alternatywny: Bucks wygrają

San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies, noc z czwartku na piątek, godz. 4.30

Grizzlies są już porządnie poirytowani i trudno im się dziwić. W drugim starciu nawet spokojny na ogół Mike Conley nie krył oburzenia, a po jego zakończeniu krytycznie na temat pracy sędziów wypowiadał się trener David Fizdale. Prawdopodobnie próbował w ten sposób zaaplikować swoim zawodnikom zastrzyk motywacji przed kolejnymi potyczkami, jednak trudno spodziewać się, aby przyniosło to jakiś cudowny efekt.

Brak Tony’ego Allena jest bardzo odczuwalny. Grizzlies nie mają odpowiedzi na Kawhia Leonarda i dwa pierwsze spotkania przegrali w sumie różnicą 43 oczek. Seria przenosi się teraz do Memphis, ale nie zanosi się na to, aby miało to diametralnie odmienić jej przebieg.

Typ PolskiKosz.pl: Spurs -3,5 pkt. (wygrają 4 pkt. lub wyżej)

Typ alternatywny: Spurs wygrają

