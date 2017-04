PK typuje NBA: Byki i Kozły biorą na rogi

Wracającego do gry Kevina Duranta czeka spacerek z osłabionymi Pelicans. Z kolei walczące o play-off ekipy z Chicago i Milwaukee muszą zrobić swoje w starciach z dwoma najsłabszymi drużynami w konferencji.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Brooklyn Nets – Chicago Bulls, sobota, godz. 23.00

„Byki” muszą mieć się na baczności, gdyż ich najbliższy rywal, choć pod względem bilansu pozostaje najsłabszą ekipą w lidze, potrafi porządnie uprzykrzyć życie. Zwłaszcza na własnym terenie, gdzie wygrał 4 z 5 ostatnich meczów.

Goście prawdopodobnie znów zagrają bez Rajona Rondo, ale pełen nadziei na występ w sobotę jest Dwyane Wade. Poza tym w dobrej formie są ostatnio Jimmy Butler i Nikola Mirotić, dlatego liczymy, że na ostatniej prostej tego szalonego wyścigu po miejsce w pierwszej ósemce Wschodu, Bulls zrobią swoje i wywiozą z Brooklynu niezwykle cenne zwycięstwo.

Typ PolskiKosz.pl: Bulls, kurs Unibet 1.67 >>

Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks, noc z soboty na niedzielę, godz. 1.00

Dla Bucks to również mecz z kategorii „must win”. Po trzech kolejnych porażkach zespół Jasona Kidda spadł na 6. miejsce w tabeli i wciąż musi walczyć o utrzymanie w ósemce. Gościom ewidentnie brakuje kontuzjowanego Malcolma Brogdona, ale akurat w starciu z Sixers Giannis Antetokounmpo nie powinien dopuścić do kolejnej wpadki swojego zespołu.

Typ PolskiKosz.pl: Bucks -6,5 pkt. (wygrają 7 pkt. lub wyżej), kurs Unibet 1.91 >>

Golden State Warriors – New Orleans Pelicans, noc z soboty na niedzielę, godz. 4.30

Kevin Durant wraca do gry i już w sobotę wystąpić ma bez specjalnych ograniczeń czasu gry. Wolne dostać ma Stephen Curry, ale do dyspozycji będą już Andre Iguodala i Draymond Green. Pelicans przyjeżdżają do Oakland dzień po wizycie w Denver, a w dodatku zagrają bez DeMarcusa Cousinsa, Anthony’ego Davisa oraz E’Twauna Moore’a.

Mentalnie są już na wakacjach, zaliczyli trzy porażki z rzędu i przed starciem z Warrriors, którzy nie przegrali od 11 marca (13 meczów), powinni przygotować się na niezłe lanie.

Typ PolskiKosz.pl: Warriors -18,5 pkt., kurs Unibet 1.98 >>

