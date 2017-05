PK typuje NBA: Cavs i LeBron jeszcze raz zdemolują Celtów

Nie chcąc pozostawać w tyle za Golden State Warriors, LeBron James i spółka również wykorzystają osłabienie rywala i podwyższą prowadzenie w serii na 3:0.

NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Cleveland Cavaliers – Boston Celtics, noc z niedzieli na poniedziałek, godz. 2.30

Jak się okazje, na nic zdała się wywalczona przez Celtics w sezonie regularnym przewaga własnego parkietu. Nie dość, że już w dwóch pierwszych meczach z Cavs we własnej hali zgarnęli potężne cięgi, to w dodatku, przez odnowiony uraz prawego biodra, z gry do końca rozgrywek wypadł Isaiah Thomas.

Najlepszy gracz Brada Stevensa nie pojechał nawet z drużyną do Cleveland. Został w Bostonie, aby na spokojnie rozważyć wszystkie opcje i zaplanować późniejszą rehabilitację. W tej serii i tak nie błyszczał. W sumie w dwóch spotkaniach zdobył raptem 17 oczek, jednak w dwóch pojedynkach rundy zasadniczej, do których doszło w Quicken Loans Arena, uzbierał ich 61 i to właśnie z jego przebudzeniem wiązano jeszcze resztki nadziei „Celtów”.

W zaistniałych okolicznościach aktualnym mistrzom NBA nie pozostało nic innego, jak rywala po prostu dobić. Podobnie jak Warriors w tegorocznym play-off nie ponieśli jeszcze porażki, a przed chwilą najlepszej drużynie Wschodu po rundzie zasadniczej zafundowali największe lanie w historii finałów konferencji (130:86). Teraz dodatkowo zabraknie Thomasa i wszystko wskazuje na to, że dwa kolejne starcia w Cleveland będą już typową egzekucją.

Cavs wyglądają fantastycznie, zwłaszcza LeBron James, który paradoksalnie po raz pierwszy od rozgrywek 2007/08 w głosowaniu na MVP sezonu regularnego wylądował poza pierwszą trójką. W 10 dotychczasowych meczach w play-off notował średnio 34,3 punkty, 8,5 zbiórki, 7,1 asysty, 2,3 przechwytu i 1,5 bloku. Co mecz trafia też 2,7 próby z dystansu przy świetnej skuteczności na poziomie 45,8 proc. (56,9 proc. z gry).

„Król” gra najlepszy basket w życiu i niszczy wszystko, co staje na jego drodze. A że aktualnie stoją na niej Celtics, w niedzielą czeka ich kolejna, bolesna audiencja.

Typ PolskiKosz.pl: Cavaliers -14,5 pkt (wygrają 15 pkt. lub wyżej), kurs Unibet: 1.70 >>

