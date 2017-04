PK typuje NBA: Celtics wrócą do gry

Przyparci do muru Boston Celtics muszą wykorzystać kontuzję Rajona Rondo, tak jak w serii z Jazz na absencji Rudy’ego Goberta skorzysta DeAndre Jordan.

Chicago Bulls – Boston Celtics, noc z piątku na sobotę, godz. 1.00

Celtics awansowali do play-off z pierwszego miejsca w konferencji, ale dotknięci pozaboiskowym dramatem ich lidera dwukrotnie dali się zaskoczyć, wskutek czego znaleźli się pod ścianą. W piątek w Chicago zagrają już o życie. Trudno przewidzieć, czy po pogrzebie tragicznie zmarłej siostry Isaiah Thomas będzie w stanie wejść na odpowiedni poziom koncentracji. W drugim meczu ewidentnie mu jej brakowało, ale do zwycięstwa Celtics potrzebują także lepszej gry pozostałych graczy. Zadanie ułatwić powinna absencja Rajona Rondo, który musi pauzować ze względu na złamanie prawego kciuka.

Oklahoma City Thunder – Houston Rockets, noc z piątku na sobotę, godz. 3.30

Po zmarnowaniu okazji w drugim meczu w Houston Russell Westbrook nie przebierał w słowach, odnosząc się do swoich spektakularnych statystyk (51 pkt., 10 zb., 13 as.). Sens jego wypowiedzi był taki, że w nosie ma indywidualną linijkę, gdy na koniec dnia jego drużyna przegrywa. Trudno się z nim nie zgodzić, bo choć często sprawia wrażenie niezniszczalnego, to do zwycięstwa wciąż potrzebuje wsparcia reszty zespołu. Zwłaszcza od Victora Oladipo, który trafił w tej serii zaledwie 5 z 26 rzutów z gry. W piątek m.in. właśnie po nim spodziewamy się więc wyraźnej poprawy.

Utah Jazz – Los Angeles Clippers, noc z piątku na sobotę, godz. 4.00

W pierwszym pojedynku Jazz jeszcze udało się zamaskować brak Rudy’ego Goberta. W drugim było już pod tym względem znacznie gorzej. Clippers zdominowali rywala w polu trzech sekund (60:38) i nie inaczej powinno być także w starciu numer 3. Na kontuzji francuskiego środkowego najbardziej rzecz jasna korzysta DeAndre Jordan, który we wtorek w 34,5 minuty zebrał 15 piłek i zdobył 18 punktów, trafiając 9 z 11 rzutów z gry. I dopóki do gry nie wróci Gobert, cyferki na takim poziomie powinny być dla niego rutyną.

