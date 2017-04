PK typuje NBA: Chris Paul walczy do końca

Hawks obronią własną halę i doprowadzą do siódmego starcia z Wizards. Chris Paul spróbuje tego samego w konfrontacji z Jazz, a odrodzeni Celtics pójdą za ciosem i po raz trzeci uciszą United Center.

NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Atlanta Hawks – Washington Wizards, noc z piątku na sobotę, godz. 1.30

Jeśli gdzieś jeszcze w pierwszej rundzie play-off mamy zobaczyć decydujący o wszystkim mecz numer 7, to faworytem będzie właśnie ta para. Do tej pory wszystkie mecze w tej serii wygrywali gospodarze i Wizards z pewnością chcieliby ten trend zakończyć, ale mocnych argumentów na poparcie tych planów niestety nie mają.

W dwóch meczach rozegranych w Atlancie byli w sumie -28. Zresztą nawet u siebie triumfowali średnio różnicą raptem 6,5 punktu. Nie mielibyśmy nic przeciwko temu, aby Marcin Gortat już w piątek zaklepał sobie miejsce w półfinale konferencji, ale wiele wskazuje na to, że z rozstrzygnięciem tego sporu trzeba będzie poczekać do niedzieli.

Typ PolskiKosz.pl: Hawks -2,5 pkt. (wygrają 3 pkt. lub wyżej), kurs Unibet: 1.84 >>

Typ alternatywny: Hawks wygrają, kurs Unibet: 1.67 >>

Chicago Bulls – Boston Celtics, noc z piątku na sobotę, godz. 2.00

Po problemach z pierwszych dwóch spotkań koszykarze Brada Stevensa wyraźnie się odrodzili i przejęli inicjatywę. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy to sama postawa ekipy z Bostonu, czy jednak kontuzja Rajona Rondo okazała się w tym kontekście kluczowa, niemniej tego ostatniego zabraknąć ma także w szóstym starciu, co znów znacząco zmniejsza szanse jego drużyny. Isaiah Thomas i spółka pokazali już, że potrafią to osłabienie wykorzystać i nie inaczej powinno być także w piątek.

Typ PolskiKosz.pl: Celtics wygrają, kurs Unibet: 1.71 >>

Utah Jazz – Los Angeles Clippers, noc z piątku na sobotę, godz. 4.30

Nie wiemy, czy Clippers stać jeszcze, aby bez Blake’a Griffina poderwać się do walki. Nie wiemy też, jak ta drużyna będzie wyglądać za rok. Niewykluczone, że latem przez jej szatnię przejdzie mniejsze lub większe tornado. Szóste starcie z Jazz może być ostatnim meczem Chrisa Paula w tym sezonie, a może i nawet ostatnim, jaki rozegra w barwach Clippers.

Wszelkie spekulacje zostawiamy sobie jednak na wakacje, a tu i teraz liczymy, że niezależnie od końcowego wyniku CP3 da w Salt Lake City kolejny, imponujący występ. Warto bowiem zauważyć, że w dwóch poprzednich meczach wyjazdowych w tej serii suma średnio zdobywanych przez niego punktów, zbiórek oraz asyst wyniosła aż 49.

Typ PolskiKosz.pl: Chris Paul – suma punktów, zbiórek i asyst – ponad 41,5, kurs Unibet: 1.85 >>

Uwaga! Kursy na godz. 16.00 w piątek.

