PK typuje NBA: Gortat znów zastopuje Howarda

W meczu numer 2 Dwight Howard znów nie będzie w stanie zrobić różnicy. Co innego Russell Westbrook, który w Houston szukać będzie rehabilitacji za wpadkę z pierwszego pojedynku z Rockets.

NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Washington Wizards – Atlanta Hawks, noc ze środy na czwartek, godz. 1.00

Paul Millsap stwierdził po pierwszym spotkaniu, że Wizards grali nie w koszykówkę, a w MMA i podobnej postawy po zdeterminowanych gospodarzach spodziewamy się także w drugim starciu. Również po Marcinie Gortacie, który w meczu ewidentnie chciał coś udowodnić, a po nim w jednym z wywiadów stwierdził, że w Dwighcie Howardzie może czytać jak w otwartej księdze.

niedzielę środkowy z Atlanty zdobył raptem 7 punktów, a Hawks w 29 minut z nim na boisku byli aż 21 oczek na minusie. Nie zdziwimy się więc, jeśli tym razem Mike Budenholzer spróbuje nieco ograniczyć jego rolę, a nawet jeśli nie, trudno spodziewać się po nim jakiejś nagłej eksplozji.

Typ PolskiKosz.pl: Dwight Howard – poniżej 13,5 pkt., kurs Unibet: 1.85 >>

Houston Rockets – Oklahoma City Thunder, noc ze środy na czwartek, godz. 2.00

Po kiepskim występie w niedzielę (6/23 z gry, 22 punkty) w środę w Toyota Center spodziewamy się zobaczyć Russella Westbrooka w tym niszczycielskim trybie, na którym przebrnął przez niemal cały sezon zasadniczy. Patrick Beverley postawił mu trudne warunki, ale podobnych rzeczy próbował też w rundzie zasadniczej (zabrakło go tylko w pierwszym pojedynku), a mimo to lider OKC w czterech spotkaniach z Rockets zdobywał średnio aż 36,3 punktu. Można więc śmiało przypuszczać, że zarówno on, jak i jego zespół przy drugim podejściu wypadną już zdecydowanie lepiej.

Typ PolskiKosz.pl: Russell Westbrook – ponad 33,5 pkt., kurs Unibet: 1.78 >>

Typ alternatywny: Thunder +9,5 pkt. (wygrają lub przegrają niżej niż 10 pkt.), kurs Unibet: 1.72 >>

Golden State Warriors – Portland Trail Blazers, noc ze środy na czwartek, godz. 4.30

Damian Lillard jest święcie przekonany, że Blazers dysponują wystarczającymi argumentami, aby wyrzucić Warriors z play-off. Przed startem serii typował nawet, że wydarzy się to po 6 pojedynkach, a koledzy ewidentnie biorą z niego przykład. W pierwszym starciu pary starczyło im na trzy kwarty.

W drugim zadanie mogą mieć jednak nieco ułatwione, gdyż pod znakiem zapytania stoją występy Shauna Livingstona, Matta Barnesa i przede wszystkim Kevina Duranta, który zmaga się z urazem łydki. Zaskoczyć Warriors wciąż będzie im trudno, ale liczymy, że znów przynajmniej wyjdą z pojedynku z twarzą.

Typ PolskiKosz.pl: Blazers +14,5 pkt. (wygrają lub przegrają niżej niż 15 pkt.), kurs Unibet: 1.77 >>

NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>