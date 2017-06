PK typuje NBA: Irving nie wybiera się do domu

Podobnie jak przed rokiem, im dłużej trwa finał NBA, tym bardziej skrzydła rozwija Kyrie Irving. W meczu numer 5 również pokaże klasę.

Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers, noc z poniedziałku na wtorek, godz. 3.00

W finałowej serii znów mamy wynik 3-1 na korzyść Golden State Warriors. Tym razem jednak nie dość, że zespół z Kalifornii rozpoczął ją od wygrania trzech kolejnych spotkań, to w dodatku znajduje się w o niebo lepszej sytuacji. Rok temu nie było przecież Kevina Duranta, w piątym starciu, od którego rozpoczął się dramat ówczesnych obrońców tytułu, zabrakło także zawieszonego Draymonda Greena, kontuzji doznał Andrew Bogut, a i Stephen Curry nie był w pełni sił.

Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie rozgrywający najpierw kontuzjował kostkę, a potem musiał także pauzować dwa tygodnie z powodu urazu kolana. Teraz jest zdrowy i do pewnego momentu rozgrywał najlepszy play-off w karierze. Jednak w dwóch ostatnich meczach ewidentnie przygasł, a właściwie znów został przygaszony przez swojego vis a vis – Kyriego Irvinga.

Aktualnie pod względem zdobyczy punktowej bezpośrednią rywalizację 121:100 wygrywa zawodnik Cavs. W jego przypadku seria ta ma zupełnie odwrotny przebieg. Zaczął kiepsko, ale w dwóch meczach rozegranych w Cleveland zdobył już łącznie aż 78 oczek. Trudno oprzeć się wrażeniu, że im większe jest ryzyko eliminacji, tym lepsza staje się jego gra. Było tak przed rokiem i podobnie sytuacja wygląda obecnie.

Znów w krytycznym momencie wszedł na wyższy poziom i dopóki piłka jest w grze, z pewnością będzie próbował po raz kolejny wyciągnąć swój zespół z tarapatów. W finałach 2016 przy okazji piątego pojedynku stoczonego w Oracle Arena zdobył 41 punktów, trafiając 17 z 24 rzutów z gry. Teraz naprzeciw siebie ma jeszcze silniejszego rywala, ale nawet jeśli Cavs nie uda się doprowadzić do kolejnego starcia, indywidualnie nadal powinien błyszczeć.

