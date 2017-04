PK typuje NBA: James Harden nie rzuci 32 punktów

Brodacz znów będzie mógł liczyć na wsparcie kolegów, z kolei w Los Angeles Jazz wreszcie będą mieli na boisku obie swoje gwiazdy. Poza tym spodziewamy się też stanowczej odpowiedzi Spurs.

NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Houston Rockets – Oklahoma City Thunder, noc z wtorku na środę, godz. 2.00

Gospodarze będą mocno zdeterminowani, żeby we wtorek zakończyć rywalizację z Thunder. Nie tylko dlatego, aby uniknąć nerwówki związanej z kolejną podróżą do Oklahomy, ale przede wszystkim ze względu na swojego lidera Jamesa Hardena. Brodacz otwarcie przyznał bowiem, że zmaga się z urazem kostki, który tłumaczy jego słabszy występ w niedzielę na raptem 16 „oczek” (0/7 z dystansu). Rockers powinni więc zapewnić mu jak najwięcej czasu na odpoczynek i za wszelką cenę zamknąć tę serię w pięciu pojedynkach. Zwłaszcza że mając na ławce Erica Gordona czy Lou Williamsa, ciężar zdobywania punktów jest na kogo rozłożyć.

Typ PolskiKosz.pl: James Harden – poniżej 31,5 pkt., kurs Unibet: 1.85 >>

San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies, noc z wtorku na środę, godz. 3.00

Pierwsze dwa spotkania nie mogły napawać optymizmem fanów ekipy z Memphis. W kolejnych dwóch Grizzlies zdołali jednak wyrównać stan serii i teraz, po powrocie do Teksasu, to Spurs muszą odpowiedzieć. I właśnie atut własnego parkietu powinien okazać się kluczowy. Rywal w tym sezonie na wyjazdach spisuje się znacznie gorzej niż u siebie, a w dodatku od 9 kwietnia 2010 roku w San Antonio zwyciężyć udało mu się tylko raz, gdy w pierwszej piątce Spurs wystąpił m.in. Matt Bonner.

Typ PolskiKosz.pl: Spurs -8,5 pkt. (wygrają 9 pkt. lub wyżej), kurs Unibet: 1.71 >>

Los Angeles Clippers – Utah Jazz, noc z wtorku na środę, godz. 4.30

Problemy zdrowotne nie oszczędzają obu stron, jednak trudno nie zgodzić się z opinią, że w lepszej sytuacji jest aktualnie zespół Quina Snydera. Do gry wrócił Rudy Gobert, który już w niedzielę odegrał bardzo istotną rolę, a we wtorek do dyspozycji trenera będzie też Gordon Hayward. W czterech dotychczasowych starciach dwaj najlepsi gracze Jazz razem na boisku spędzili niespełna 10 minut. Zakładając, że w piątym starciu wreszcie dane im będzie rozegrać cały mecz, a także zważywszy na potężne osłabienie rywala, który musi radzić sobie bez Blake’a Griffina, goście mają spore szanse, aby odzyskać prowadzenie w serii.

Typ PolskiKosz.pl: Jazz +4,5 pkt. (wygrają lub przegrają niżej niż 5 pkt.), kurs Unibet: 1.80 >>

Uwaga! Kursy na godz. 17 we wtorek.