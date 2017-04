PK typuje NBA: Jazz walczą, Westbrook bije się o rekord

Spurs odpoczywają, Jazz bronią czwartego miejsca w konferencji, a niezniszczalny Russell Westbrook znów będzie znęcał się nad młodzieżą z Phoenix.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Dallas Mavericks – San Antonio Spurs, noc z piątku na sobotę, godz. 2.30

Spurs wszystko już wiedzą – rundę zasadniczą kończą na drugim miejscu w lidze. W związku z tym Gregg Popovich, jako że nie chce znów grać na nerwach Adamowi Silverowi, zamiast dawać swoim graczom wolne przy okazji sobotniego hitu z Clippers transmitowanego w stacji ABC, postanowił zrobić to podczas wyjazdu do Dallas. I tak w obozie gości, oficjalnie z różnych przyczyn, zabraknie Kawhia Leonarda, LaMarcusa Aldridge’a, Pau Gasola, Danny’ego Greena, Manu Ginobiliego oraz Dejounte Murray’a.

Mavs niby o nic już nie walczą, ale też specjalnie nie tankują. Pod koniec stycznia pokonali Spurs na wyjeździe, gdy ci byli w pełnym składzie, więc głupio byłoby ich nie ograć w takim stanie osobowym przed własną widownią.

Typ PolskiKosz.pl: Mavs -6,5 pkt. (wygrają 7 pkt. lub wyżej), kurs Unibet 1.98 >>

***

Utah Jazz – Minnesota Timberwolves, noc z piątku na sobotę, godz. 3.00

Jazz tradycyjnie trapią różne kontuzje, które przed piątkowym meczem pod znakiem zapytania stawiają występy aż pięciu ich graczy (Hood, Hill, Favors, Neto, Withey). Mimo to świadomi stawki, jaką jest utrzymanie 4. miejsca na Zachodzie, robią co w ich mocy. Wygrali 4 z 5 kolejnych spotkań, a we własnej hali notują aktualnie serię 7 zwycięstw z rzędu. W piątek przyjadą do nich zawsze groźni, lecz bardzo zmęczeni Timberwolves, którzy muszą grać czwarty mecz w pięć dni. Z takich prezentów trzeba korzystać.

Typ: PolskiKosz.pl: Jazz -8,5 pkt. (wygrają 9 pkt. lub wyżej), kurs Unibet 1.85 >>

***

Phoenix Suns – Oklahoma City Thunder, noc z piątku na sobotę, godz. 4.00

Russell Westbrook szuka rekordowego 42. triple double w sezonie. Wyczyn Oscara Robertsona z rozgrywek 1961/62 już wyrównał, a w środę zabrakło mu raptem jednej zbiórki, aby go pobić. To najbliższe, z ostro tankującą ekipą z Phoenix, wydaje się najlepszą ku temu okazją.

W trzech poprzednich potyczkach zaaplikował Suns w sumie 125 punktów, a w ogóle w 7 ostatnich meczach notował ich średnio aż 37,4. Poza tym znając Russa, prócz rekordu powalczy oczywiście o zwycięstwo, zwłaszcza że OKC mają jeszcze szansę (choć niewielką) na przeskoczenie w tabeli Clippers, dlatego w piątek znów spodziewamy się po nim czegoś wyjątkowego.

Typ PolskiKosz.pl: Russell Westbrook ponad 33,5 pkt., kurs Unibet 1.85 >> / ponad 11,5 zb., kurs Unibet 1.85 >>

Kursy z piątku, godz. 19.30

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>