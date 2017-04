PK typuje NBA: Kawhi Leonard skorzysta z okazji

W drugim starciu Pacers zafundują mistrzom NBA kolejną trudną przeprawę, z kolei w San Antonio Kawhi Leonard znów skorzysta na nieobecności Tony’ego Allena.

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers, noc z poniedziałku na wtorek, godz. 1.00

Obrońcy tytułu wyszli na prowadzenie w serii, ale mogą mówić o dużym szczęściu. Gdyby w ostatniej akcji pierwszego starcia piłka wróciła jeszcze do Paula George’a, albo gdyby ten wcześniej podał ją pod kosz do niekrytego Lance Stephensona, albo po prostu gdyby C.J. Miles trafił ostatni rzut z czystej pozycji, to Pacers mogli być teraz w znacznie korzystniejszej sytuacji.

Ostatecznie obyło się bez niespodzianki, ale przekonaliśmy się, że PG nie rzuca słów na wiatr i stać go, aby poprowadzić swój zespół do wyrównanej walki z faworyzowanymi Cavs. Rywale wciąż mają problemy w defensywie, a przez serię błędów w końcówce omal nie przegrali meczu otwarcia. Liczymy, że w poniedziałek podrażnieni goście spróbują po raz kolejny i nawet w przypadku niepowodzenia nie pozwolą gospodarzom uciec zbyt daleko.

Typ PolskiKosz.pl: Pacers +9,5 pkt. (wygrają lub przegrają niżej niż 10 pkt.)

San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies, noc z poniedziałku na wtorek, godz. 3.30

Od początku wiadomo było, że na absencji kontuzjowanego Tony’ego Allena najbardziej skorzysta Kawhi Leonard. Przedsmak tego mieliśmy już w ostatnim starciu tych zespołów w fazie zasadniczej, kiedy 4 kwietnia, również w San Antonio lider Spurs zaaplikował „Niedźwiadkom” 32 punkty.

Teraz powtórzył to w pierwszym meczu w play-off. Znów zapisał na swoim koncie dokładnie 32 oczka, wyrównując swój rekord na tym etapie rywalizacji oraz trafiając przy tym 11 z 14 rzutów z gry (78,6 proc.) i wszystkie 9 wolnych. Wie, na ile w obliczu osłabienia Grizzlies może sobie pozwolić i w drugim pojedynku powinien pójść za ciosem.

Typ PolskiKosz.pl: Kawhi Leonard – ponad 27 pkt.

