PK typuje NBA: Lakers i Suns przypilnują porażek

Gdy jedni walczą o awans do play-off, drudzy starają się o jak największe szanse na wybór w pierwszej trójce draftu – coraz łatwiej przewidzieć, kto będzie przegrywał swoje mecze.

Atlanta Hawks – Charlotte Hornets, noc z wtorku na środę, godz. 1.30

Hawks stają przed pierwszą okazją do zapewnienia sobie piątego miejsca w tabeli. Drugą będzie środowa potyczka z Pacers, dlatego zdecydowanie lepiej dla nich byłoby dopełnić formalności już za pierwszym podejściem. Co prawda, nie wiadomo w jakim dokładnie składzie wyjdą na boisko (Millsap i Bazemore mają zagrać), ale zważywszy na fakt, że to zmiennicy dopiero co zapewnili im dwa kolejne triumfy z mistrzami NBA, grający o pietruszkę Hornets nie powinni budzić w nich przesadnego respektu. Zwłaszcza że rywal do Atlanty przyjedzie bez Kemby Walkera i będzie to dla niego trzeci mecz w ciągu czterech dni.

Typ PolskiKosz.pl: Hawks -7,5 pkt. (wygrają 8 pkt. lub wyżej), kurs Unibet 1.77 >>

Sacramento Kings – Phoenix Suns, noc z wtorku na środę, godz. 4.30

Jedni walczą o awans do play-off, drudzy starają się o jak największe szanse na wybór w pierwszej trójce draftu. W obliczu zwycięskiej serii Lakers również Suns mogli sobie pozwolić na dwa kolejne odstępstwa od tankowania, jednak w ostatnim meczu sezonu ich sztab szkoleniowy powinien już dopilnować, aby niepotrzebnym ekscesem nie doprowadzili do sytuacji, w której część swoich piłeczek w loterii musieliby oddać ekipie z LA. A tak właśnie się stanie, jeśli oba zespoły zakończą rundę zasadniczą z identycznym bilansem.

Typ PolskiKosz.pl: Kings, kurs Unibet 1.62 >>

Los Angeles Lakers – New Orleans Pelicans, noc z wtorku na środę, godz. 4.30

To dla Lakers ostatnia szansa, aby jeszcze choć odrobinę zwiększyć swoje szanse w loterii. Stawką jest prawo do wyboru pierwszej trójce czerwcowego draftu. W sytuacji, gdy ich pick wypadnie poza Top 3, przejmie go klub z Filadelfii. Jeśli Suns przegrają swój mecz, będzie po ptakach, ale akurat jeszcze we wtorek swoje mecze rozgrywają równocześnie, więc powinno obejść się bez wpadki. Dla pewności winowajca tej ostatniej, a zarazem autor zwycięskiego rzutu w starciu z Timberwolves, D’Angelo Russell, dostał już wolne.

Typ PolskiKosz.pl: Pelicans wygrają, kurs Unibet 2.25 >>

Uwaga, kursy na godz. 19 we wtorek