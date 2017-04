PK typuje NBA: LeBron James na poważnie wejdzie do gry

Z całą drużyną Cavaliers różnie ostatnio bywa, ale w przypadku LeBrona Jamesa liczymy na kolejny spektakularny występ w playoff. W San Antonio z kolei zanosi się na typowe starcie wagi ciężkiej, czyli ze sporą dawką błota.

NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers, sobota, godz. 21.00

Paul George podejdzie do starcia z LeBronem Jamesem bardzo ambicjonalnie, ale przy okazji poprzednich pojedynków w tym sezonie z pewnością przybierał podobną postawę i na niewiele się to zdało. W trzech spotkaniach z Pacers „Król” notował bowiem średnio aż 32,3 punktu przy świetnych 59,7 proc. z gry i 47,1 proc. z dystansu.

W dwóch potyczkach stoczonych w Cleveland łącznie uzbierał 72 oczka i choć w tym ostatnim do zwycięstwa Cavs potrzebowali dwóch dogrywek, to już w regulaminowym czasie miał ich na koncie 38. W 5 ostatnich meczach sezonu gwarantował swojej drużynie po 30,8 punktu i również na otwarcie play-off spodziewamy się po nim czegoś niezwykłego.

Typ PolskiKosz.pl: LeBron James – ponad 26,5 pkt., kurs Unibet: 1.75 >>

Toronto Raptors – Milwaukee Bucks, sobota, godz. 23.30

W ostatnim z czterech pojedynków w sezonie regularnym lepsi na własnym parkiecie okazali się Bucks, ale Raptors zagrali wówczas bez kontuzjowanego Kyle’a Lowry’ego. W pozostałych trzech koszykarze z Milwaukee nie mieli zbyt wiele do powiedzenia, zwłaszcza w Toronto, gdzie polegli kolejno różnicą 22 i 16 oczek. Mimo zmian, jakie zaszły w ostatnim czasie w rotacji Jasona Kidda, i bardzo dobrej postawy jego zespołu na finiszu rundy zasadniczej, Bucks zabraknie niezbędnego na tym etapie rywalizacji doświadczenia i przy pierwszym podejściu obejdzie się bez niespodzianki.

Typ PolskiKosz.pl: Raptors -5,5 pkt. (wygrają 6 pkt. lub wyżej), kurs Unibet: 1.71 >>

San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies, noc z soboty na niedzielę, godz. 2.00

Większość zapowiedzi tej pary zakłada mocno defensywną serię, która dla wielu obserwatorów koszykówki spod znaku NBA może okazać się po prostu nudna. U tych starszych natomiast może przywołać nieco wspomnień z lat 90., do których pasowały chociażby wyniki pojedynków stoczonych przez oba zespoły w trakcie rundy zasadniczej.

Tylko raz w czterech meczach któraś ze stron zdołała osiągnąć próg stu punktów, a w ogóle obie wspólnie zdobywały ich średnio zaledwie 183,5. Na parkiecie spotkają się pierwsza oraz siódma obrona ligi, dlatego nawet mimo kontuzji Tony’ego Allena spodziewamy się tu dużo walki i kolejnego, niskiego wyniku.

Typ PolskiKosz.pl: Poniżej 192,5 pkt., kurs Unibet: 1.71 >>

Wielka promocja na play-off – 1000 euro do wygrania!