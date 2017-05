PK typuje NBA: LeBron przegoni legendę

LeBron James nieco pofolgował „Celtom” w dwóch poprzednich meczach, ale mając świadomość, że Warriors już czekają na niego w finale, w czwartek odpali turbodoładowanie.

Boston Celtics – Cleveland Cavaliers, noc z czwartku na piątek, godz. 2.30

Rywalizacja wraca do Bostonu, gdzie Celtics przy stanie 1-3 w serii będą jeszcze próbować nawiązać kontakt z mistrzami. W dwóch pierwszych pojedynkach ściany nie zdołały im jednak pomóc i paradoksalnie mogą teraz przywołać bolesne wspomnienia i narzucić dodatkową presję.

Wliczając ostatni mecz z rundy zasadniczej, ekipa Brada Stevensa przegrała z Cavs w TD Garden trzy razy z rzędu w sumie różnicą aż 80 oczek. LeBron James zdobywał w nich średnio po 34,6 punktu, a w czwartek będzie dodatkowo zmotywowany, aby odpowiedzieć po dwóch słabszych meczach w Cleveland.

Co prawda, występ w starciu numer 4 na 34 pkt. i 55,6 proc. z gry trudno nazwać słabszym, ale trzeba pamiętać, że miał tego dnia problemy z faulami (4), stratami (5) i skutecznością z dystansu (1/6), a nawet zdarzyło mu się zaliczyć klasycznego gwoździa w sytuacji sam na sam z koszem.

Richard Jefferson próbował tłumaczyć słabszą dyspozycję kolegi wirusem, który wkradł się do szatni Cavaliers. Bardziej sponiewierać miał jednak Derona Williamsa, LeBrona jedynie lekko osłabił. We wtorek „Król” wyglądał lepiej, a na kolejną rundę powinien być już w pełni sobą.

Dodatkowego kopa na pewno da mu świadomość, że wykorzystując kontuzje Tony’ego Parkera oraz Kawhia Leonarda, Golden State Warriors już w poniedziałek zapewnili sobie awans do finału. Dodatkowe trzy dni na regenerację i przygotowanie taktyczne do najważniejszej konfrontacji sezonu to nie przelewki, dlatego jak znamy LeBrona, to zrobi wszystko, aby wszelkich formalności z Celtics dopełnić już w piątym meczu.

No i mamy oczywiście bonus w postaci pierwszego miejsca na liście najlepszych strzelców w historii play-off. Z 5960 punktami LBJ zajmuje na niej drugie miejsce. Wyprzedza go jedynie Michael Jordan, który na swoim koncie ma dokładnie o 27 więcej. Historia tworzy się na naszych oczach.

