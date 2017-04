PK typuje NBA: Lillard i Bulls na dobrym kursie

Liczymy na wybitny występ Damiana Lillarda i kolejne zwycięstwo przebudzonych Pacers. Formalności w swoich meczach dopełnić powinni także Bulls oraz Wizards.

Indiana Pacers – Milwaukee Bucks, noc z czwartku na piątek, godz. 1.00

Aby wywalczyć sobie miejsce w ósemce, ekipa z Indianapolis musi wykorzystać zastrzyk energii, jaki wniósł do jej gry niespodziewany powrót Lance’a Stephensona. Pacers mają taki sam bilans (38-40) jak Bulls i Heat, ale ze względu na różne kryteria, to właśnie oni w przypadku identycznych osiągnięć są na straconej pozycji (aktualnie 9.). We wtorek wysoko ograli we własnej hali Raptors (108:90) i w czwartek zrobią wszystko, aby pójść za ciosem w starciu z Bucks, którzy osłabieni brakiem Malcolma Brogdona przegrali właśnie dwa kolejne mecze.

Typ PolskiKosz.pl: Pacers, kurs Unibet 1.54 >>

***

Philadelphia 76ers – Chicago Bulls, noc z czwartku na piątek, godz. 1.00

Po efektownej serii czterech wygranych, gdy na rozkładzie mieli m.in. Cavaliers i Bucks, Bulls zaliczyli brzydką wpadkę w Nowym Jorku, po której będą chcieli się zrehabilitować. Przy okazji dostaną też szansę na zrewanżowanie się Sixers za niedawną porażkę we własnej hali. W obozie rywala aż czterech czołowych graczy zakończyło już sezon. Grają totalne rezerwy, a ostatnio obroty zmniejszył nawet przymierzany do nagrody dla najlepszego debiutanta Dario Sarić. Przebudzony zespół z Wietrznego Miasta powinien wykorzystać sprzyjający terminarz i wywieźć z Filadelfii pewne zwycięstwo.

Typ PolskiKosz.pl: Bulls -5,5 pkt. (wygrają 6 pkt. lub wyżej), kurs Unibet 1.98 >>

***

Portland Trail Blazers – Minnesota Timberwolves, noc z czwartku na piątek, godz. 4.30

Blazers mają mecz przewagi nad Nuggets i rozstrzygnięty z nimi na swoją korzyść tie breaker, ale wciąż muszą mieć się na baczności. Po dwóch wyjazdowych porażkach, w których Damian Lillard trafił tylko 12 z 41 rzutów z gry, na resztę rundy zasadniczej wracają do Portland, co nieco ułatwia sprawę. W poniedziałek w Minneapolis lider ekipy z Oregonu uzbierał 25 oczek, a jego zespół minimalnie przegrał. Znając charakter Dame’a, w czwartek zrobi wszystko, aby się „Wilkom” odgryźć. Z racji nieobecności pod koszem Jusufa Nurkicia z wynikiem może być różnie, lecz indywidualnie 4. strzelec ligi po Meczu Gwiazd (średnia 28,7 pkt.) znów powinien błysnąć.

Typ PolskiKosz.pl: Damian Lillard ponad 27,5 pkt. (zdobędzie przynajmniej 28 pkt.), kurs Unibet 1.85 >>

***

New York Knicks – Washington Wizards, noc z czwartku na piątek, godz. 1.30

Z pięciomeczowej trasy wyjazdowej, w której na koniec w Oakland naprawdę nieźle oberwali (115:139), Wizards wracali w nienajlepszych nastrojach, ale starciem z Hornets szybko je sobie poprawili. Teraz zmierzą się z Knicks, z którymi wygrali w tym sezonie wszystkie trzy pojedynki, i aby zrównać się bilansem z trzecimi na Wschodzie Raptors, muszą tę serię przedłużyć. Zadanie będą mieć dodatkowo ułatwione, wszak wśród gospodarzy na pewno zabraknie kontuzjowanego Derricka Rose’a, a wolne dostać może także Kristaps Porzingis, który ma problemy z plecami.

Typ PolskiKosz.pl: Wizards -5,5 pkt. (wygrają 6 pkt. lub wyżej), kurs Unibet 1.85 >>

Uwaga! Kursy z godz. 20 w czwartek.