PK typuje NBA: Paul George nie będzie miał rywala

W ostatnich ustaleniach przed play-off liczymy na walczących o utrzymanie pozycji Milwaukee Bucks. Podtrzymania dobrej serii spodziewamy się także po Paulu George’u.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Philadelphia 76ers – Indiana Pacers, noc z poniedziałku na wtorek, godz. 1.00

W walce o play-off Sixers pomogli już i Bulls, i Bucks, więc z sytuacji skorzystać powinna także ekipa z Indiany. Pacers w przypadku identycznego bilansu z Bulls i Heat sezon zakończą poza pierwszą ósemką Wschodu, dlatego najlepiej dla nich byłoby, gdyby wygrali oba pozostałe spotkania. Od czasu powrotu Lance’a Stephensona wyraźnie odżyli. Wygrali trzy kolejne mecze, mając na rozkładzie Raptors i Bucks, i to średnio różnicą 16 oczek. Trudno więc sobie wyobrazić, aby w obliczu takiej stawki, mieli zaliczyć potknięcie w Filadelfii. Paul George (średnio 34,5 pkt. w czterech ostatnich meczach) na to nie pozwoli.

Typ PolskiKosz.pl: Typ PolskiKosz.pl: Paul George ponad 26,5 pkt., kurs Unibet 1.85 >>

Milwaukee Bucks – Charlotte Hornets, noc z poniedziałku na wtorek, godz. 2.00

„Kozły” potrzebują jednej wygranej, aby zapewnić sobie utrzymanie na 6. miejscu w tabeli. W ostatnim meczu w Bostonie może być różnie, dlatego postarać się o nią powinni już w poniedziałek, gdy do Milwaukee przyjadą podłamani Hornets. Goście przegrali trzy kolejne spotkania i właśnie stracili resztki nadziei na awans do play-off, a w dodatku w Bradley Center mają wystąpić bez Kemby Walkera, którego status przed tym meczem określono jako „wątpliwy”. Po stronie Bucks z kolei do powrotu szykuje się John Henson, a niewykluczone, że pomóc kolegom będzie mógł już także Malcolm Brogdon.

Typ PolskiKosz.pl: Bucks -5,5 pkt. (wygrają 6 pkt. lub wyżej), kurs Unibet 1.73 >>

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>