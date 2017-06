PK typuje NBA: Przynajmniej J.R. Smith weźmie się w garść

Jeśli Cavaliers chcą jeszcze uratować te finały, w trzecim starciu nie mogą pozwolić Warriors na strzelaninę podobną do tej z meczu numer 2. Więcej należy spodziewać się także od zmienników.

Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors, noc ze środy na czwartek, godz. 3.00

Już przed pierwszym meczem finałów zaznaczaliśmy, że mimo ogromnego potencjału ofensywnego obu zespołów, statystycznie w bezpośrednich pojedynkach wcale nie zdobywają one tak dużo punktów. Co prawda, w drugim padło ich aż 245, z czego 132 autorstwa Warriors, jednak mało prawdopodobne, aby nawet w przypadku zwycięstwa ekipa z Oakland zdołała powtórzyć ten wyczyn w Cleveland.

Przypomnijmy, że od czasu powrotu LeBrona Jamesa w szeregi Cavaliers w 2014 roku, na przestrzeni 21 rozegranych spotkań, w których średnia zdobywanych punktów przez obie drużyny wyniosła dokładnie 203,2 pkt., proponowany próg osiągnięty został tylko dwukrotnie – w niedzielę i w jednym z meczów sezonu regularnego 2015/16, gdy Cavs walkę odpuścili na długo przed końcowym gwizdkiem.

W finale o podobnym podejściu nie może być mowy. Powrót od stanu 0:3 w tej serii byłby już praktycznie niemożliwy, dlatego w środę mistrzowie zagrają jak o życie. A do powodzenia tej misji potrzebują przede wszystkim lepszej obrony.

Fani drużyny ze stanu Ohio z pewnością liczyć będą także na lepsze występy rezerwowych, zwłaszcza J.R. Smitha, który w dwóch pierwszych starciach uzbierał łącznie raptem 3 punkty (1/6 z gry). Pojawiły się nawet sugestie, że w kolejnym meczu w pierwszej piątce mógłby go zastąpić Iman Shumpert, jednak ostatecznie wyjściowy skład Cavs ma pozostać bez zmian.

Problemy Smitha mogą przywołać skojarzenia z zeszłorocznymi finałami. Wtedy również zaczynał niemrawo, w dwóch pierwszych potyczkach stoczonych w Oakland notując w sumie tylko 8 oczek, aby w trzecim zaaplikować ich rywalom aż 20 (5/10 zza łuku), a w kolejnych czterech ani razu nie zejść poniżej 10.

