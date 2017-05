PK typuje NBA: Rockets zagrają jak o życie

Po zmarnowanej okazji w San Antonio Rockets muszą wziąć się w garść, aby doprowadzić do decydującego, siódmego starcia. Atut własnego parkietu powinien im w tym pomóc.

Houston Rockets – San Antonio Spurs, noc z czwartku na piątek, godz. 2.00

Spurs mają margines błędu i w razie niepowodzenia będą mieli jeszcze jedno podejście. Dla Rockets nie ma już żadnego jutra. Porażka oznacza dla nich koniec sezonu oraz kolejną porcję pytań o to, czy James Harden jest graczem, który jest w stanie poprowadzić zespół do większego sukcesu.

Temat powrócił już zresztą po wtorkowym meczu, w którym „Brodacz” pod nieobecność Kawhia Leonarda najpierw w kluczowej akcji ostatniej kwarty oddał piłkę Ericowi Gordonowi, a przy potencjalnym rzucie na zwycięstwo w dogrywce dał się zablokować Manu Ginobiliemu. Wciąż jest w grze, wciąż może jeszcze doprowadzić „Rakiety” do finału konferencji, ale został przyparty do muru i musi teraz potwierdzić, że rozmowy na temat przyznania mu nagrody MVP sezonu regularnego były uzasadnione.

Na pewno będzie potrzebował większego wsparcia kolegów, którzy w poprzednim pojedynku ewidentnie zawiedli. Trevor Ariza, Lou Williams i wspomniany Gordon w San Antonio złożyli się bowiem na raptem 26 punktów. Dwukrotnie w tej rundzie udało im się zdominować ekipę Gregga Popovicha (byli w tych meczach łącznie +48) i teraz nie pozostaje im nic innego, jak przypomnieć sobie, w jaki sposób tego dokonali.

Goście oczywiście grają bez Tony’ego Parkera. Teraz – być może – będą musieli sobie radzić także bez Kawhia Leonarda, który ma problem z kostką i choć początkowo deklarował, że w kolejnym starciu zagra, to oficjalnie jego występ stoi pod znakiem zapytania i Spurs mogą chcieć uniknąć niepotrzebnego ryzyka.

Niewykorzystane okazje lubią się mścić, jednak zważywszy na okoliczności, a także fakt, że szósty pojedynek odbędzie się w Toyota Center, gdzie na przestrzeni 14 ostatnich spotkań Rockets polegli tylko trzy razy, szansa na to, że uda im się doprowadzić do decydującej potyczki, jest całkiem spora.

