PK typuje NBA: Ściany pomogą Thomasowi

Po 53 punktach w drugim starciu z Wizards, Isaiah Thomas zaliczył największy zjazd w historii play-off. Powrót do Bostonu przy stanie 2-2 w serii stwarza jednak znakomitą okazję do rehabilitacji.

Boston Celtics – Washington Wizards, noc ze środy na czwartek, godz. 2.00

Począwszy od momentu, w którym Celtics zaczęli podnosić się ze stanu 0-2 w rywalizacji z Bulls, Isaiah Thomas zmagający się z rodzinną tragedią, a mimo to prowadzący swój zespół do sześciu kolejnych zwycięstw, był jedną z największych historii tegorocznego play-off. Jednak po fantastycznym występie (53 pkt.) w drugim pojedynku z Wizards lider ekipy z Bostonu zniknął w cieniu swojego vis a vis, Johna Walla, w dwóch meczach rozegranych w stolicy zdobywając kolejno 13 i 19 oczek.

To pierwsza taka sytuacja w tym sezonie, kiedy lider bostończyków dwa razy z rzędu nie zdołał osiągnąć progu 20 punktów. Mało tego, zejście z poziomu 53 na ledwie 13 to największa amplituda w historii play-off.

W stolicy ewidentnie zawiódł. W niedzielę na przykład ani razu nie dostał się na linię rzutów wolnych, o co przy okazji pomeczowych wypowiedzi miał sporo pretensji do sędziów. Aby wygrać arcyważne, piąte starcie, Celtics potrzebują Thomasa z dwóch pierwszych gier serii. Sam zainteresowany ma tego pełną świadomość, dlatego w środę spodziewamy się po nim dużo większego poziomu agresji i efektownej odpowiedzi.

Tym bardziej że w TD Garden mecze przeciwko Wizards wychodzą mu w tym sezonie wyjątkowo dobrze. Uwzględniając rundą zasadniczą, w czterech pojedynkach rozgrywający zdobył tam w sumie aż 149 punktów (średnio 37,3) przy 48-procentowej skuteczności z gry.

