PK typuje NBA: Spurs i Rockets pójdą na wymianę

W derbach Teksasu walki nigdy nie brakuje, ale w piątym starciu pomiędzy zespołami z Houston i San Antonio w półfinale konferencji zabraknąć nie powinno przede wszystkim amunicji.

San Antonio Spurs – Houston Rockets, noc z wtorku na środę, godz. 2.00

Rywalizacja wraca do San Antonio, ale w meczu numer 5 Rockets pójdą na całość i spróbują znów objąć prowadzenie w serii. Statystycznie najczęściej (83 proc. wg danych ESPN) do kolejnej rundy przechodzi bowiem ta drużyna, która przy stanie 2-2 zwycięży w kolejnym spotkaniu. Było tak we wszystkich pięciu przypadkach, jakie miały miejsce pierwszej rundzie, i goście z pewnością woleliby z tą prawidłowością nie polemizować.

Spurs stracili Tony’ego Parkera, Rockets Nene. Stwarza to sytuację, w której obie ekipy teoretycznie powinny wypracować sobie wyraźną przewagę w różnych rejonach parkietu. Gospodarze (Aldridge, Gasol) pod koszem, goście na obwodzie poprzez obniżenie składu i wprowadzenie do pierwszej piątki Erica Gordona w miejsce Ryana Andersona, który prawdopodobnie pełnić będzie rolę rezerwowego centra.

Ustawienie z Gordonem i bez Andersona w 104 minuty w sezonie regularnym gwarantowało średnio aż 127,4 pkt. na sto posiadań. W 20 minut rozegranych w play-off wartość ta wyniosła 120 pkt. Gordon błysnął już w poprzednim meczu (22 pkt., 8/13 z gry) i zważywszy na okoliczności, również we wtorek przypadnie mu istotna rola.

Small-ball Rockets będzie problemem dla obrony Spurs. Mike D’Antoni może celowo odpuścić strefę podkoszową i zaufać swoim strzelcom, wychodząc z prostego założenia, że rzut dystansowy wart jest punkt więcej. Zamiast błotnych zapasów spodziewamy się więc emocjonującej wymiany ciosów.

Zresztą już w czterech dotychczasowych pojedynkach tej pary tylko raz obu drużynom nie udało się przekroczyć proponowanego progu (225, 217, 195 i 229 pkt.) i miało to związek z najgorszym ofensywnym występem Rockets w tym sezonie.

