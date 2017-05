PK typuje NBA: Warriors nawet w Teksasie mają z górki

Bez kontuzjowanego Kawhiego Leonarda, San Antonio Spurs nie są w stanie rywalizować z Warriors na równych prawach i mecz numer 3 będzie tego kolejnym potwierdzeniem.

NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

San Antonio Spurs – Golden State Warriors, noc z soboty na niedzielę, godz. 3.00

Lider drużyny z San Antonio miał cały tydzień, aby wyleczyć kilkakrotnie podkręcaną w ostatnim czasie lewą kostkę, ale nie zdążył. Gregg Popovich, który ewidentnie zdrowie swojego zawodnika stawia znacznie wyżej niż wynik serii z Warriors, oficjalnie potwierdził, że w sobotę Spurs znów będą sobie musieli radzić bez niego.

Po fantastycznym początku rywalizacji wraz z kontuzją Leonarda zespół z Teksasu całkowicie stanął. Od tamtego momentu kolejne 72 minuty przegrał w sumie różnicą aż 61 oczek. W ogóle w tegorocznym play-off bez swojego najlepszego zawodnika Spurs zdobywają aż 16,8 punktu na sto posiadań mniej, niż gdy ten przebywał na parkiecie.

Po stracie Tony’ego Parkera kontuzja skrzydłowego była gwoździem do trumny. LaMarcus Aldridge miewa pojedyncze przebłyski, ale nie wygląda jak gracz, który mógłby w tej sytuacji pociągnąć zespół. Wykorzystujący swoją szansę Jonathon Simmons, zaklinający czas Manu Ginobili i wyciszony w dwóch poprzednich meczach Patty Mills (łącznie 3/14 z gry) to zdecydowanie za mało, aby zatrzymać tę rozpędzoną, dobrze naoliwioną, kierowaną przez swój gwiazdorski kwartet machinę z Kalifornii.

Warriors dostali prezent i jak widać na załączonym obrazku, nie mają zbytnich skrupułów, aby z niego skorzystać. Co prawda, również w ich obozie pojawiło się kilka znaków zapytania (Iguodala, Paczulia), ale wobec tak poważnego osłabienia gospodarzy, nie powinni mieć większego problemu z wygraniem trzeciego starcia.

Typ PolskiKosz.pl: Warriors -7,5 pkt. (wygrają 8 pkt. lub wyżej), kurs Unibet: 1.85 >>

NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>