PK typuje NBA: Wizards jadą do Atlanty po wygraną

Bucks mają patent na Raptors, Wizards na Hawks, a Warriors kontynuują to, co robili na finiszu rundy zasadniczej. Wyniki 3:0 we wszystkich seriach są całkiem możliwe.

Milwaukee Bucks – Toronto Raptors, sobota, godz. 21.00

Koszykarze z Toronto póki co nie dali nam rzeczowych argumentów, aby wierzyć w ich możliwości. Dwukrotnie byli wyraźnie słabsi od młodych Bucks, a raz, w drugim starciu, mieli sporo szczęścia, że udało im się uciec z wygraną. Jason Kidd znów jest górą nad Dwanem Casey’em, pierwsza piątka Raptors prezentuje się fatalnie, a prowadzeni przez Giannisa Antetokounmpo gospodarze wyglądają na mocno zdeterminowanych, aby wyrzucić faworyzowanego rywala za burtę. Dość powiedzieć, że w czwartek DeMarowi DeRozanowi nie pozwolili trafić choćby jednej próby z gry, zatrzymując go na śmiesznych 8 punktach zdobytych z linii rzutów wolnych.

Atlanta Hawks – Washington Wizards, sobota, godz. 23.30

„Czarodzieje” wykorzystali przewagę własnego parkietu i do Atlanty jadą z prowadzeniem 2:0 w serii. Co prawda, w obu meczach obyło się bez spektakularnych pogromów, ale byli drużyną wyraźnie lepszą. Marcin Gortat skutecznie stopuje Dwighta Howarda, który nie stanowi zagrożenia, liderzy stają na wysokości zadania i jedynie od zmienników znów można by oczekiwać nieco więcej wsparcia.

W tym sezonie Wizards gorsi od Hawks okazali się jedynie w pierwszym meczu fazy zasadniczej. Potem wygrali z nimi 5 kolejnych spotkań i w sobotę mają spore szanse, aby jeszcze tę serię przedłużyć.

Portland Trail Blazers – Golden State Warriors, noc z soboty na niedzielę, godz. 4.30

Mecz numer dwa tej pary potwierdził, że brak Kevina Duranta wcale nie musi być dla Warriors większym problemem. Tak jak nie był pod koniec sezonu regularnego, gdy wygrywali bez niego 13 spotkań z rzędu. Wystarczył słabszy występ dwójki Lillard-McCollum i ekipa z Oakland rozjechała rywali różnicą 29 punktów. Bez Jusufa Nurkicia pod koszem poszaleć mógł nawet JaVale McGee, który zanotował 7/7 z gry (15 pkt.). Występ Bośniaka w sobotę nie jest wprawdzie wykluczony, ale według najnowszych raportów zza oceanu większe szanse na powrót na parkiet ma już właśnie KD. Warriors zdobyli Moda Center dwukrotnie w trakcie rundy zasadniczej i najprawdopodobniej powtórzą to teraz w play-off.

