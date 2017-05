PK typuje NBA: Wizards obronią się w stolicy

Przyparta do muru ekipa z Waszyngtonu wraca do własnej hali i jeśli chce doprowadzić do siódmego, decydującego starcia, musi też wrócić do grania z meczów numer 3 i 4.

NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Washington Wizards – Boston Celtics, noc z piątku na sobotę, godz. 2.00

Przez cały sezon w bezpośredniej rywalizacji pomiędzy Wizards i Celtics kluczowy był atut własnego boiska. Tak się bowiem składa, że przy okazji wszystkich dziewięciu spotkań – czterech w rundzie zasadniczej i pięciu w play-off – za każdym razem triumfowała drużyna gospodarzy.

W drugim meczu w Bostonie Marcin Gortat i spółka byli wprawdzie bardzo blisko przełamania tego trendu, jednak ostatecznie za sprawą rewelacyjnego występu Isaiaha Thomasa, który w czwartej kwarcie i dogrywce zaaplikował im aż 29 punktów, do domu wracali przy stanie 0-2 i zmuszeni byli do odrabiania strat.

I jak dobrze pamiętamy, zniwelowali je w bardzo efektowny sposób, zwyciężając dwa kolejne mecze różnicą 27 i 19 oczek. W ogóle wszystkie cztery starcia z Celtics, do których doszło w Verizon Center, wygrywali w tym sezonie średnio różnicą aż 21,5 pkt. Natomiast w samym tylko play-off, biorąc pod uwagę także mecze z Hawks, przed własną publicznością lepsi od rywali byli przeciętnie o 13 oczek.

W Waszyngtonie Wizards są bardzo mocni, na co wskazuje chociażby fakt, że z 10 ostatnich potyczek polegli tam jedynie w ostatnim meczu sezonu regularnego z Miami Heat, który w kontekście rozstawienia przed play—off nie miał już dla nich najmniejszego znaczenia. Presja będzie ogromna, ale zważywszy na to, co wyprawia John Wall (średnio 28 pkt. oraz 10,5 as.), liczymy, że miejscowi zdołają doprowadzić przynajmniej do siódmego starcia.

Typ PolskiKosz.pl: Wizards -4,5 pkt. (wygrają różnicą 5 pkt. lub większą), kurs Unibet: 1.80 >>

NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>