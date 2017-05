PK typuje NBA: Wizards nie oddadzą 7 meczu bez walki

Udało się w Atlancie, teraz spróbują tego samego w Bostonie. Wizards nie wygrali tam od ponad trzech lat, ale podbudowani finiszem szóstego starcia w kolejnym również przynajmniej powalczą do samego końca.

Boston Celtics – Washington Wizards, noc z poniedziałku na wtorek, godz. 2.00

Wizards walczą o największy klubowy sukces od 1979 roku, kiedy broniąc mistrzowskiego tytułu po raz drugi z rzędu dotarli aż do finałów. W poniedziałek stawką będzie póki co „tylko” finał konferencji, w którym przyszli rywale odpoczywających od tygodnia Cavaliers i tak już skazywani są na porażkę, ale poziom motywacji po obu stronach boiska z pewnością będzie porównywalny do siódmego meczu batalii o mistrzowski tytuł.

Marcin Gortat i jego koledzy do Bostonu udali się z zamiarem przełamania niechlubnej passy. Na wyjeździe z Celtics ostatni raz wygrali bowiem 16 kwietnia 2014 roku. W sezonie, który rywal kończył na dalekim 12. miejscu w konferencji. Od tamtego czasu w TD Garden polegli w ośmiu kolejnych potyczkach.

W ogóle w delegacji radzili sobie w tym sezonie słabiej niż przed własną publicznością. Było tak w sezonie regularnym, a potem także w play-off. Kiedy jednak przyszło do kluczowego starcia numer 6 z Hawks, stanęli na wysokości zadania, wygrywając jedyny jak na razie mecz na wyjeździe na tym etapie rywalizacji (115:99).

W poniedziałek będą w podobnej sytuacji i John Wall, który w Atlancie uzbierał wówczas aż 42 punkty i 8 asyst, rozgrywając najlepsze spotkanie w play-off, również teraz będzie chciał mieć ostatnie słowo. Tak jak to było przed trzema dniami w stolicy, gdy celną trójką przesądził o zwycięstwie swojego zespołu.

Szóste starcie wreszcie dało wyrównany pojedynek w tej serii, jedyny po drugim meczu w Bostonie zakończonym dogrywką. Przewaga tylko raz sięgnęła w nim dwucyfrowej wartości i była wówczas po stronie Wizards. „Celtom” najdalej udało się odskoczyć na dystans 6 oczek. Zważywszy na stawkę, po decydującej konfrontacji spodziewamy się bardzo podobnego przebiegu, a po cichu liczymy oczywiście, że mimo wszystko po końcowej syrenie na plusie będzie ekipa z Waszyngtonu.

