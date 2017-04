PK typuje NBA: Wygrane Hawks i Nuggets

Denver Nuggets walczą o zachowanie resztek nadziei na awans do play-off, stawiamy na ich wygraną. Podobnie jak na zwycięstwo przebudzonych Atlanta Hawks, którzy spróbują pójść za ciosem w rywalizacji z obrońcami tytułu.

Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers, niedziela, godz. 21.30

W piątek Hawks już po raz drugi w tym sezonie dali mistrzom popalić (114:100) na ich terenie i to mimo absencji całej pierwszej piątki. W niedzielę Paul Millsap, Dennis Schröder oraz Kent Bazemore mają wrócić do gry i znów będą mieli okazję, by zaskoczyć LeBrona i jego kolegów. Zwłaszcza że niepewny występu jest Kyrie Irving, autor 43 „oczek” w tym jedynym wygranym z „Jastrzębiami” meczu w Atlancie. Koszykarze Mike’a Budenholzera złapali wiatr w żagle. Wygrali 4 z 6 ostatnich meczów i w obronie 5. miejsca w konferencji w kolejnym postarają się, aby jeszcze ten bilans poprawić.

Typ PolskiKosz.pl: Hawks, kurs Unibet 2.23 >>

Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder, niedziela, godz. 23.00

Perspektywa wywalczenia 8. miejsca w Konferencji Zachodniej bardzo się oddaliła, ale póki jest nadzieja, gospodarze powinni walczyć. Pojedynek z Thunder to dla nich mecz ostatniej szansy. Jeśli polegną, definitywnie wypadną za burtę. Russell Westbrook nadal poluje na rekordowe 42. triple double, ale jego zespół właśnie dostał na wyjeździe lanie od Suns, a zważywszy na fakt, że zaraz czeka go piekielnie trudna seria z Rockets w pierwszej rundzie play-off, trener Billy Donovan może dać już swoim graczom trochę odsapnąć.

Typ PolskiKosz.pl: Nuggets, kurs Unibet 1.55 >>

Sacramento Kings – Houston Rockets, noc z niedzieli na poniedziałek, godz. 00.00

Rockets wszystko już wiedzą – rundę zasadniczą kończą na 3. miejscu. Dla nich priorytetem jest teraz podleczenie kontuzji i przygotowania do konfrontacji z OKC. Co prawda, James Harden może chcieć jeszcze poprawić swoje notowania w wyścigu po nagrodę MVP, ale presji na wynik już specjalnej w Houston nie ma (po Meczu Gwiazd bilans 5-4 na wyjazdach). Kings natomiast niespodziewanie wygrali 4 z 7 kolejnych spotkań i chociaż powalczyć powinni także w niedzielę.

Typ PolskiKosz.pl: Kings +8,5 pkt. (wygrają lub przegrają niżej niż 9 pkt.), kurs Unibet 1.98 >>

Uwaga – kursy z godz. 18 w niedzielę.