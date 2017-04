PK typuje play-off NBA: Rockets po walce, Jazz z sensacją

Celtics będą się męczyć z Bulls, Cavs przejdą Pacers bez problemów, awansują też Wizards oraz – z niższej pozycji – Jazz. A w hitowym starciu Rockets – Thunder stawiamy na siedem spotkań. Oto nasze typy na I rundę play-off NBA.

WSCHÓD

Boston Celtics (1) – Chicago Bulls (8)

Na Celtics jest naprawdę spora presja – będzie ją czuł szczególnie podwajany i nękany Isaiah Thomas. Bostończycy nie tylko muszą pokonać Bulls, oni muszą zajść w tym play-off daleko. Tylko że rywala mają niewygodnego, „Byki” kończyły sezon dobrze, wygrały w nim dwa z czterech meczów z Celtics. Jimmy Butler, Rajon Rondo i wracający po kontuzji Dwyane Wade mogą narobić szkód.

Typ PolskiKosz.pl: 4-3.

Cleveland Cavaliers (2) – Indiana Pacers (7)

Czekamy na odpowiedź na pytanie: czy porażki (11-15 na koniec sezonu) i słaba obrona Cavs (dopiero 22. DRtg w lidze!) spowodowane były znudzeniem mistrzów sezonem zasadniczym, czy zespół LeBrona ma po prostu spory problem? Jeszcze jak Lance Stephenson dmuchnie „Królowi” w ucho… Ok, koniec żartów. To są Cavs LeBrona, oni są stworzeni do wyższych celów.

Typ PolskiKosz.pl: 4-1.

Toronto Raptors (3) – Milwaukee Bucks (6)

Raptors przez większość z nas są pewnie niedoceniani, tak z urzędu – bo długo nie mogli się przebić przez pierwszą rundę, bo DeMar DeRozan to jednak lider z drugiego ligowego szeregu, bo są z Kanady itp. Ale w zeszłorocznym play-off pokazali jaja, a w tym sezonie udowodnili, że są klasowym zespołem znów wygrywając 50 spotkań. Bucks? Fajni, ale jeszcze niegotowi.

Typ PolskiKosz.pl: 4-1.

Washington Wizards (4) – Atlanta Hawks (5)

W tabeli byli blisko, ale to dwie różne drużyny. Wizards napędza obwód, ale zespół niedomaga w defensywie, natomiast o sile Hawks stanowi Paul Millsap i czwarty najlepszy wskaźnik DRtg w lidze. Ciekawe będzie starcie Marcina Gortata z Dwightem Howardem, choć trudno się spodziewać, by decydowało ono o przebiegu serii.

Typ PolskiKosz.pl: 4-2.

***

ZACHÓD

Golden State Warriors (1) – Portland Trail Blazers (8)

Niech was nie zwiedzie łatwe 4-0 w sezonie zasadniczym, bo wszystkie starcia tych drużyn odbyły się przed Meczem Gwiazd, a dopiero po nim Blazers pozyskali Jusufa Nurkicia i wygrali 17 z 23 ostatnich spotkań. Z drugiej strony – Bośniak był ostatnio kontuzjowany i choć w play-off ma zagrać, to jego forma jest zagadką. Dużo większą niż Kevina Duranta, który po powrocie gra dobrze. Warriors są zdecydowanym faworytem, ale znając Blazers – w Portland będzie ciekawie.

Typ PolskiKosz.pl: 4-1.

San Antonio Spurs (2) – Memphis Grizzlies (7)

Znów?! To już czwarta seria tych drużyn w ostatnich siedmiu latach – Grizzlies sensacyjnie wyrzucili rozstawionych w nr. 1 Spurs w 2011 roku, ale też trzykrotnie przegrali do zera. Teraz przeszkodzi im na dodatek brak kontuzjowanego Tony’ego Allena. To może być twarda, defensywna seria z zapasami pod koszem i ciekawą rywalizacją braci Gasol. A także tylko jednym zwycięzcą.

Typ PolskiKosz.pl: 4-1.

Houston Rockets (3) – Oklahoma City Thunder (6)

Najciekawsza i chyba najtrudniejsza seria do wytypowania – ze względu na te niesamowite, nieprzewidywalne dopalacze, którą potrafią włączać James Harden i Russell Westbrook. Ciekawe jednak, że obaj staną naprzeciw graczy, którzy potrafią nieźle bronić – Harden dostanie Andre Robersona, natomiast Westbrook Patricka Beverly’ego. Stawiamy na Rockets, bo jednak Harden ma wokół siebie lepszych graczy. Ale w meczu nr 7 żaden wynik nas nie zdziwi.

Typ PolskiKosz.pl: 4-3.

Los Angeles Clippers (4) – Utah Jazz (5)

Jazz wracają do play-off po pięciu latach przerwy, ale sam fakt powrotu na pewno ich nie zadowoli. Clippers to Clippers – nie wierzymy, że kiedykolwiek wygrają cokolwiek, zresztą tam się kończą kontrakty, zespół się powoli rozpada. No ten i Chris Paul – jest w dobrej formie, ale kiepsko u niego z wygrywaniem decydujących spotkań… Gordon Hayward przeciwko Clippers nie wypadał w rundzie zasadniczej zbyt dobrze, ale i tak stawiamy na walkę do końca i niespodziankę.

Typ PolskiKosz.pl: 3-4.

