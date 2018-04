PK typuje PLK: Anwil lepszy od Trefla, zachód dla Stelmetu

Piątek trzynastego będzie szczęśliwy dla zespołu z Włocławka. Stal i Stelmet zaliczą wygrane na wyjeździe, Legia znów wygra mecz, a Rosa wykorzysta zmęczenie Startu.

Trefl Sopot – Anwil Włocławek, piątek, godz. 19.00

Zdecydowanie najciekawsze spotkanie kolejki. Anwil raczej nadal osłabiony na obwodzie, ale ten rywal będzie mu pasował. Z Treflem powinno grać się łatwiej w ataku, niż ostatnio ze Startem i Kingiem, wywierającymi większą presję w obronie. Do tego, pod koszem gospodarzy będzie tylko osamotniony Steve Zack. Goście wygrają i zapewnią sobie numer 1 w lidze przed playoff.

Typ PK: Anwil wygra, kurs w Totolotek: 1.75

Legia Warszawa – Miasto Szkła Krosno, sobota, godz. 17.00

Ostatnia drużyna w tabeli ma realne szanse pokonać przedostatnią. Legia zagrała kilka lepszych meczów, jest obecnie w stanie nawiązywać walkę z sąsiadami z dołu tabeli. Lepiej przede wszystkim funkcjonuje atak, gdzie Anthony Beane ma więcej wsparcia. Krosno ma tendencję to minimalnych porażek po walce, ten mecz ma szanse być kontynuacją tej tendencji.

Typ PK: Legia wygra, kurs w Totolotek 1.90

PGE Turów Zgorzelec – Stelmet Zielona Góra, niedziela, godz. 18.00

Turów ma bardzo dobry bilans we własnej hali (11-3), potrafił niedawno pokonać Rosę. Stelmetowi gra się ciężko, poprawy obrony nadal nie widać, ale przewaga kadrowa mistrzów jest tak duża, że to goście z Zielonej Góry pozostaną zdecydowanym faworytem. Oni, podobnie jak Krosno, też mają swoją tendencje – dla odmiany wygrywają w końcówkach mecze, w których grają poniżej oczekiwań. To też jest sztuka. Spodziewamy się zaciętego meczu i… braku niespodzianki na koniec.

Typ PK: Stelmet wygra, kurs w Totolotek: 1.50









AZS Koszalin – Asseco Gdynia, niedziela, godz. 12.40

Bardzo możliwe, że AZS będzie lepiej skoncentrowany, niż przy okazji blamażu w Warszawie, ale nie będzie łatwo wskrzesić tam atmosferę walki, gdy powszechnie wiadomo, że nie gra się już o nic. Asseco za to ma na horyzoncie realny cel, a droga do playoff prowadzi właśnie przez Koszalin. Tym razem zespół z Gdyni powinien wziąć na klatę rolę faworyta i wykorzystać okazję do 16. wygranej w sezonie.

Typ PK: Asseco -4.5 pkt. (wygra wyżej niż 4), kurs w Totolotek: 1.65

Rosa Radom – TBV Start Lublin, niedziela, godz. 18.00

Start jest drużyną, która ostatnio na wyjazdach traci przynajmniej połowę wartości, przegrał wysoko w czwartek Dąbrowie, na dodatek zamiast regeneracji będzie miał podróże i brak czasu na trening, będąc zespołem o krótkiej ławce. Rosa w komplecie i wypoczęta, to jedna z czołowych drużyn ligi – powinna zainkasować pewną wygraną na własnym parkiecie.

Typ PK: Rosa -9.5 pkt. (wygra powyżej 9 pkt.), kurs w Totolotek: 1.85

Polpharma Starogard Gd. – Stal Ostrów Wlkp., niedziela, godz. 18.00

Nigdy i nikomu nie grało się łatwo na Kociewiu, ale w ostatnich tygodniach (wygrała tu też Legia) ta opinia jest mało aktualna. Polpharma w swoim stylu zapewne powalczy z faworytem, ale nie będzie miała szans, wobec przewagi gości na każdej pozycji i szerokości składu Stali. Linia punktowa, naszym zdaniem, jest ustawiona zachęcająco nisko.

Typ PK: Stal -5.5 pkt. (wygra wyżej niż 5), kurs: 1.90

