PK typuje PLK: Anwil na serio, Asseco do końca

Nie będzie kunktatorstwa we Włocławku, ani strzelaniny w Zielonej Górze. Czarni nie będą mieli litości dla Krosna, a MKS Dąbrowa nie może liczyć na prezenty w Kutnie.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Wszystkie mecze w niedzielę, o godz. 12.40

AZS Koszalin – King Szczecin

Oba zespoły ostatnich tygodniach nie będą wspominać zbyt miło. Znacznie więcej oczekiwano jednak od Wilków i to oni powinni w Koszalinie skorzystać z okazji, by skończyć sezon z odrobiną smaku. Kurs na wygraną gości ze Szczecina wygląda bardzo atrakcyjnie.

Typ PolskiKosz.pl: King wygra, kurs Unibet: 2.14 >>

Anwil Włocławek – Trefl Sopot

Na ten mecz część koszykarskiej Polski patrzy nieco podejrzliwym okiem. My jednak nie wierzymy w kunktatorskie chęci wybierania sobie przeciwników w PO. Włocławianie są w wysokiej formie i pewnie ograją sopocian, którym brakuje centra, mogącego sprawić realny problem obronie gospodarzy.

Typ PolskiKosz.pl: Anwil -7.5 pkt. (wygra 8 pkt. lub wyżej), kurs Unibet: 1.90 >>

Asseco Gdynia – Polpharma Starogard Gdański

Oczywiście to PSG gra o wielką stawkę, ale akurat Asseco jest zespołem, który nie odpuszcza nikomu i nigdzie, a już w szczególności w Gdyni. Polpharma pozostaje faworytem i powinna wygrać ten mecz, ale spodziewamy się zaciętej rywalizacji do ostatnich minut.

Typ PolskiKosz.pl: Asseco +8.5 pkt. (nie przegra wyżej niż 8 pkt.), kurs Unibet: 1.88 >>

Energa Czarni Słupsk – Miasto Szkła Krosno

Czarni z nadziejami, Szkło już na wakacjach. Zmobilizowani gospodarze, po tym jak odprawili znacznie silniejszą Stal, raczej nie dadzą beniaminkowi szans na choćby pomyślenie o wygranej. Spodziewamy się dość jednostronnego meczu w Gryfii.

Typ PolskiKosz.pl: Czarni -11.5 pkt. (wygrają 12 pkt. lub wyżej), kurs Unibet: 1.94 >>

PGE Turów Zgorzelec – Polski Cukier Toruń

Z racji falującej formy zespołów, i faktu, że Turów nie ma już szans na awans do ósemki jest to bardzo trudny do wytypowania mecz. Mocnym faworytem są gospodarze, my postawilibyśmy na otwarty, ofensywny mecz.

Typ PolskiKosz.pl: over 161.5 pkt. (ponad 161 pkt. w meczu), kurs Unibet: 1.84 >>

Polfarmex Kutno – MKS Dąbrowa Górnicza

Przy znanym wszystkim układzie tabeli, wygrana MKS to absolutny obowiązek, który zapewne zostanie wykonany, jednak Polfarmex – trochę podobnie jak Asseco – nie jest dostarczycielem punktów bez walki. Kutnianie są na tyle ambitni, aby przynajmniej utrudnić życie walczącym o playoff gościom z Zagłębia.

Typ PolskiKosz.pl: Polfarmex +9.5 pkt. (nie przegra wyżej niż 9 pkt.), kurs Unibet: 1.88 >>

Start Lublin – Siarka Tarnobrzeg

Hit kolejki dla przekornych kibiców PLK. Przez większość sezonu godni siebie rywale, z których tylko jeden zdołał umknąć ze strefy spadkowej. Na pożegnanie sezonu Start powinien w Lublinie udowodnić, dlaczego tak się stało. Pozostało mu jeszcze sporo więcej atutów niż odchudzonej Siarce.

Typ PolskiKosz.pl: Start -7.5 pkt. (wygra wyżej niż 7 pkt.), kurs Unibet: 1.87 >>

Stelmet Zielona Góra – Rosa Radom

Rosa wciąż ma jeszcze o co grać, więc do Zielonej Góry przyjedzie się bić, a w ostatnich sezonach nie raz pokazała, że nie jest łatwym rywalem dla mistrzów Polski. Skończyć się może różnie, ale możemy się raczej spodziewać zwalniania tempa przez gości i wyrachowanej koszykówki z obu stron niż beztroskiej strzelaniny.

Typ PolskiKosz.pl: under 152.5 (poniżej 153 pkt. w meczu), kurs Unibet: 1.88 >>

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>