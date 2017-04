PK typuje PLK: Anwil wygra derby, Stelmet ugnie Stal

Przedostatnia kolejka rundy zasadniczej to przynajmniej kilka interesujących pojedynków. Milowe kroki do playoff powinny zrobić Polpharma i MKS Dąbrowa Górnicza.

King Szczecin – Polfarmex Kutno, sobota, godz. 15.00

Różnica w tabeli jest dosyć znacząca, ale humory w Szczecinie w ostatnich tygodniach są zapewne tylko nieznacznie lepsze niż w Kutnie. Szans na playoff nie ma, odszedł Paweł Kikowski. Jednak spadkowicz jest bardzo osłabiony nawet jak na swoje standardy i w Szczecinie nie będzie dysponował składem dającym szanse na nawiązanie walki. Wilki tym razem zrobią to, co lubią – nawrzucają dużo punktów.

Typ PolskiKosz.pl: King -15.5 pkt. (wygra 16 pkt. lub wyżej), kurs Unibet: 1.88 >>

MKS Dąbrowa Górnicza – Energa Czarni Słupsk, sobota, godz. 18.00

Zwycięzca tego meczu będzie już bardzo bliski zagwarantowania sobie udziału w playoff. Stawiamy na MKS, nie tylko dlatego, że gra u siebie, co zawsze było istotnym atutem, ale przede wszystkim dlatego, iż ostatnio jest naprawdę w dobrej formie. Pięć kolejnych wygranych, z czego większość z wymagającymi rywalami. Czarni dzielnie odrabiają straty z pierwszej części sezonu, ale wygrać w Dąbrowie będzie im niezmiernie ciężko.

Typ PolskiKosz.pl: MKS wygra, kurs Unibet: 1.52 >>

Polpharma Starogard Gdański – AZS Koszalin, sobota, godz. 18.00

„Kociewskie diabły” są naprawdę blisko miejsca w ósemce i nie ma mowy, by wypuściły taką szansę w spotkaniu z AZS Koszalin. W Starogardzie zawsze i wszystkim gra się ciężko, a co dopiero rywalowi, któremu nie grozi już ani spadek, ani jakiekolwiek sukcesy. Skoncentrowani podopieczni Mindaugasa Budzinauskasa powinni wyraźnie wygrać z, myślącymi już o wędkowaniu, „Akademikami”.

Typ PolskiKosz.pl: Polpharma -9.5 pkt. (wygra 10 pkt. lub wyżej), kurs Unibet: 1.88 >>

Rosa Radom – PGE Turów Zgorzelec, sobota, godz. 18.00>>

To istotne spotkanie dla obu zespołów i dużo ważniejsze od fajerwerków zgarnięcie punktów za wygraną. Spodziewamy się kontrolowanego tempa gry i twardego meczu „w atmosferze playoff”. Rosa pozostaje faworytem, we Włocławku zagrała niezły mecz, ale kurs na jej wygraną (1.40) jest zbyt niski, by ryzykować, gdy rywal musi zwyciężyć, myśląc o ósemce.

Typ PolskiKosz.pl: under 154. pkt. (łącznie poniżej 155 pkt.), kurs Unibet: 1.88 >>

Stal Ostrów Wlkp. – Stelmet Zielona Góra, sobota, godz. 18.00

Stal zakończyła znakomitą passę, przegrywając z Anwilem i Turowem. Te mecze pokazały, że jest zespołem dobrym, ale z pewnością nie ligowym dominatorem. Stelmet gra ostatnio średnio, ale bez wątpienia będzie chciał walczyć o 1 miejsce po rundzie zasadniczej, zwłaszcza, gdy tak dobrze wygląda Anwil Włocławek. Mistrza Polski stać na wygraną z każdym w lidze, więc także i w Ostrowie.

Typ PolskiKosz.pl: Stelmet wygra, kurs Unibet: 1.50 >>

Trefl Sopot – Start Lublin, sobota, godz. 18.00

Trefl wciąż jeszcze żyje marzeniami o ósemce, na pewno nie podejdzie byle jak do pojedynku z ligowym słabeuszem. Start utrzymanie ma już kieszeni, a w ostatnim meczu wyjazdowym w Radomiu skompromitował się, zdobywając 47 punktów. Trudno wierzyć, żeby mógł nawiązać walkę z sopocianami, którzy ostatnio gładko odprawiali inne drużyny z dołu tabeli.

Typ PolskiKosz.pl: Trefl -12.5 pkt. (wygra 13 pkt. lub wyżej), kurs Unibet: 1.88 >>

Polski Cukier Toruń – Anwil Włocławek, niedziela, godz. 12.30

Kilka miesięcy temu nad typowaniem faworyta zastanawialibyśmy się długo. Choć „Pierniki” skończą sezon regularny w czołowej czwórce, ich formy z tego poziomu nikt już chyba nie pamięta. Anwil jest w gazie, wygrywa mecz za meczem, także na wyjazdach i z drużynami z czołówki. Pierwsze miejsce jest zbyt blisko, by przegapić okazję w derbowym pojedynku.

Typ PolskiKosz.pl: Anwil wygra, kurs Unibet: 1.70 >>

Siarka Tarnobrzeg – Asseco Gdynia, poniedziałek, godz. 19.00

To może być historyczny, ostatni mecz PLK w Tarnobrzegu, ale zawodnicy Siarki z liga najwyraźniej pożegnali się już wcześniej, oddając bez walki mecz w Koszalinie. Zespół Asseco to z kolei drużyna bardzo ambitna, która w daleka podróż uda się po punkty i aby skorzystać z okazji do wypromowania. A tytuł króla strzelców przyda się Krzysztofowi Szubardze do CV.

Typ PolskiKosz.pl: Asseco wygra, kurs Unibet: 1.50 >>

