PK typuje PLK: Arka zgniecie Rosę, Stal wygra w stolicy

W sobotnich meczach PLK będzie ciekawie, ale nie spodziewamy się sensacji. Typujemy radosną strzelankę w Koszalinie, dobry występ Polpharmy w Dąbrowie oraz pewne zwycięstwa Arki Gdynia i Stali Ostrów Wlkp.

Zarejestruj się w LV Bet – obstawiaj koszykówkę i wygrywaj kasę! >>

AZS Koszalin – Polski Cukier Toruń, sobota, godz. 12.40

Nawet jeśli AZS to wciąż trochę zagadka, to „Pierniki” mają lepszych graczy na każdej pozycji i – w porównaniu z innymi drużynami – są już niemal w środku sezonu. Nie spósób wyobrazić sobie niespodzianki w Koszalinie, ale niespodzianką jest dość nisko ustawiona przez bukmacherów poprzeczka z sumą punktów. Słaba obrona „Akademików” straciła 97 pkt. w Zielonej Górze, powtórka nie będzie zaskoczeniem.

Typ PK: over 157.5 (padnie 158 pkt. lub więcej), kurs: 1.87 >>

MKS Dąbrowa Górnicza – Polpharma Starogard Gd., sobota, godz. 15.00

MKS ma wąską rotację i spory problem z utrzymaniem intensywności gry przez pełne 40 minut. Polpharma pokazała dobrą formę w meczu z (przyznajmy, słabym) Krosnem i na pewno w Dąbrowie powalczy o komplet punktów. MKS, z jego kilkoma dobrymi strzelcami, stać na zwycięstwo u siebie, ale trudno przypuszczać, że zupełnie zdominuje PSG, zwyciężając wysoko.

Typ PK: Polpharma +7 (nie przegra wyżej niż 6 lub wygra), kurs 1.87

Rosa Radom – Arka Gdynia, sobota, godz. 17.00

Przed tym sezonem Rosa wyraźnie osłabła, a Arka zdecydowanie wzmocniła skład. Nawet jeśli wróci (a raczej to nie nastąpi) Obie Trotter, to gdynianie będą murowanym faworytem. Hanidcap prawdopodobnie ustawiono trochę jeszcze za dawne zasługi – drużyna Przemysława Frasunkiewicza ma potencjał, by w Radomiu wygrac zdecydowanie wyżej niż 6 oczkami.

Typ PK: Arka -6.5 (wygra 7 pkt. lub wyżej), kurs 1.87

Legia Warszawa – BM Slam Stal Ostrów Wlkp., sobota, godz. 19.00

Legia pozytywnie zaskoczyła w Lublinie, ale nic nie ujmując jej, lepszemu niż przed rokiem, zespołowi – Start zagrał tragicznie. Niespodzianki w Warszawie jeszcze będą, ale nie w starciu ze zdecydowanie mocniejszą Stalą. Zwłaszcza potencjał ofensywny zdecydowanie przemawia ze drużyną z Ostrowa.

Typ PK: Stal -6.5 (wygra 7 pkt. lub wyżej), kurs: 1.84

Miasto Szkła Krosno – TBV Start Lublin, niedziela, godz. 12.40

Mecz dwóch zespołów, które zaczęły ligę od falstartu. Start znacznie lepiej wyglądał w sparingach i, mimo wpadki z Legią, będzie zdecydowanym faworytem w meczu z Miastem Szkła, które zrobiło fatalne wrażenie w Stargardzie. Lublinianie skorzystają z okazji do poprawienia humorów.

Typ PK: Start -6.5 (wygra 7 pkt. lub wyżej), kurs: 1.85

Kursy i typy na pozostałe mecze podamy w niedzielę rano:

Spójnia Stargard – Trefl Sopot, niedziela, godz. 17.00

Anwil Włocławek – King Szczecin, niedziela, godz. 19.00

Stelmet Enea BC Zielona Góra – GTK Gliwice, wtorek, godz. 19.00

