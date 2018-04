PK typuje PLK: Asseco powalczy, Anwil wygra w Lublinie

Zespół z Gdyni potrafi zmobilizować się na mecze z trudnymi rywalami i sprawi kłopoty MKS. Anwil po porażce w derbach przyjedzie skoncentrowany, by w meczu ze Startem bronić pozycji lidera.

Asseco Gdynia – MKS Dąbrowa Górnicza, środa, godz. 19.00

Asseco to jedna z najtrudniejszych do typowania drużyn w tym sezonie – potrafi zaskoczyć świetną grą z mocnym rywalem i rozczarować postawą z przeciwnikiem na podobnym poziomie. W Gdyni faworytem będzie MKS, grający ostatnio lepiej, to powinno zmobilizować gospodarzy do lepszej gry. W Starogardzie nie było obrony, ale widać było, że Krzysztof Szubarga i Jakub Garbacz są wciąż w wysokiej formie.

MKS w ostatnich tygodniach gra lepiej, wygrał ostatnie 3 spotkania i w Gdyni też powinien sobie poradzić, ale nie zdziwimy się, jeśli wyrównana walka będzie trwała do ostatnich sekund.

Typ PK: Asseco +5.5 pkt. (nie przegra wyżej niż 5 lub wygra), kurs w Totolotek: 1.65

TBV Start Lublin – Anwil Włocławek, czwartek, godz. 19.00

Start to w sumie też drużyna, na typowaniu której meczów kilka razy się potknęliśmy, potrafiąca na własnym parkiecie pokonać czasem lepszych rywali – pokonała m.in. Stelmet i Rosę, choć przegrała ze Stalą, zdobywając tylko 57 punktów. Ostatnio wyraźnie wygrała z Treflem. W Lublinie pokazuje lepszą obroną, częściej też do gry w ataku włączają się pozostali gracze, poza Chevaughnem Lewisem i Jamesem Washingtonem.

Anwil po porażce w Toruniu, wciąż walcząc o pierwszą pozycję, przyjedzie jednak skoncentrowany i przygotowany, to nie jest moment na potknięcia lidera. We Włocławku w pierwszej rundzie rozbił Start aż 80:57, zatrzymując duet Lewis – Washington na 5/22 z gry. Aż takiej różnicy zespół Igora Milicicia raczej nie powtórzy, ale powinien wygrać pewnie.

Typ PK: Anwil -8.5 pkt. (wygra wyżej niż 8), kurs w Totolotek: 1.85

