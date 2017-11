PK typuje PLK: Cukier wygra w Słupsku, Stal ruszy do góry

Stelmet i Anwil powinny wygrać bez problemu, Rosa potwierdzi formę w pojedynku z Treflem. Asseco nie będzie miało łatwo z Gliwicami, a Polpharma może utrzymać się w czołówce, dzięki wygranej w Koszalinie.

Stelmet Zielona Góra – Miasto Szkła Krosno, piątek godz. 19.00

Jeden z tych meczów, gdy patrzysz w zasadzie tylko na wysokość handicapu. Stelmet po wpadkach z początku sezonu odzyskał wigor, pozyskał litewskiego strzelca Martynasa Geceviciusa i poprawił morale pucharową wygraną z Avellino. Nie sądzimy, aby podszedł niedbale do obowiązków i nie wygrał bardzo wyraźnie z przybyszami z Podkarpacia. Nic im nie ujmując, trudno choćby próbować porównywać potencjały.

Typ PK: Stelmet -18.5 (wygra 19 pkt. lub wyżej), kurs: 1.94 >>

AZS Koszalin – Polpharma Starogard Gd., sobota, godz. 18.00

Goście ze Starogardu wyglądają w tym sezonie o niebo lepiej, nawet jeśli AZS niespodziewanie ograł Trefla w Koszalinie, to nie będzie faworytem tego meczu. W handicap raczej się jednak nie będziemy bawić – PSG zagra najprawdopodobniej bez środkowego Milana Milovanovicia.

Typ PK: Polpharma, kurs: 1.60 >>

Energa Czarni Słupsk – Polski Cukier Toruń, sobota, godz. 18.00

Czarni zostali rozjechani przez walec z napisem „Anwil”, a forma Polskiego Cukru idzie w górę. Nie spodziewamy się niespodzianki, ale wyrównany do końca mecz jest bardzo możliwy. Gryfia ma swój mikroklimat, zawsze ktoś jak Dominic Artis może wystrzelić na 35 pkt. Identycznie jak w Koszalinie – wygrana gości, ale ostrożnie z handicapem.

Typ PK: Polski Cukier, kurs: 1.65 >>

Turów Zgorzelec – King Szczecin, sobota, godz. 18.00

Obie drużyny zaliczają wzloty i upadki, nieznaczna przewaga leży po stronie Turowa, który we własnej hali wygrał wszystkie 3 mecze, w tym ostatnio z Anwilem. King przegrał wprawdzie wymianę ciosów z Rosą, ale wcale nie pokazał złej formy. Ma też lepszy atak, przy porównywalnej obronie obu zespołów. W Zgorzelcu powalczy do końca.

Typ PK: King +8.5 (nie przegra wyżej niż 8 pkt. lub wygra), kurs: 1.82 >>









Stal Ostrów Wlkp. – Start Lublin, niedziela, godz. 12.40

Stal musi się w końcu choć trochę pozbierać, a Start na wyjazdach wygrywa niezmiernie rzadko. Telewizyjny mecz z niżej notowanym zespołem z Lublina będzie dobrą okazją, by pokazać sobie i kibicom, że jednak jest się poważnym kandydatem do playoff. Start, poza (też chimerycznymi) Washingtonem i Lewisem, nie ma zbyt wielu atutów w takich meczach.

Typ PK: Stal -8.5 (wygra 9 pkt. lub wyżej), kurs: 1.89 >>

Rosa Radom – Trefl Sopot, niedziela, godz. 17.00

W koszykówce punktów za styl nie ma, ale Rosa w pucharach, nawet jeśli przegrywa, to pokazuje coraz więcej dobrej gry, pewnie wygrała też niedawną strzelaninę w Szczecinie. Igor Zajcew gra jak półtora Igora Zajcewa, a Ryan Harrow daje drużynie dużo lepsze pozycje do rzutu niż wcześniej. Jedynie kolejny koncert Filipa Dylewicza mógłby dać szanse, grającemu w kratkę, Treflowi.

Typ PK: Rosa -7.5 (wygra 8 pkt. lub wyżej), kurs: 1.88 >>

Anwil Włocławek – Legia Warszawa, niedziela, godz. 18

Typowanie wygranej Anwilu nie jest żadnym odkryciem, ale już jej wysokość trochę tak. Gospodarze zagrają bez Kamila Łączyńskiego, a Legia miała już trochę czasu, by przygotować się do gry z dwoma realnymi wzmocnieniami – centrem Mickelsonem i rozgrywającym Tharpem. Zespół z Warszawy bardzo źle broni, możliwe też, że spotkanie od pewnego momentu, przy rozstrzygniętych losach, będzie swobodnie dogrywane. Nie zdziwi nas wysoki wynik i kolejna setka we Włocławku.

Typ PK: over 167.5 (łącznie 168 punktów w meczu lub więcej), kurs: 1.88 >>

Asseco Gdynia – GTK Gliwice, poniedziałek, godz. 19.00

Zapowiada się ciekawy pojedynek strzelców w formie: Przemysław Żólnierewicz – Jonathan Willams. GTK jest nieco silniejszym zespołem niż jego reputacja, wygrana z Legią powinna dodać im wiary i spokoju. Asseco rzadko wygrywa swoje mecze wyraźnie, w tym sezonie specjalizując się wręcz w dogrywkach. Gdynianie to lepsza drużyna, pozostaną faworytem i raczej wygrają, ale nie sądzimy, by mieli łatwą przeprawę.

Typ PK: GTK +9.5 (nie przegra wyżej niż 9 pkt., lub wygra), kurs: 1.87 >>

