PK typuje PLK: Cukier wygra w Szczecinie, Rosa galopuje dalej

King z pewnością powalczy, ale siła ataku Polskiego Cukru powinna zrobić decydującą różnicę. Rosa w obecnej formie raczej pewnie pokona Polpharmę, a Stal bardzo pewnie poradzi sobie z GTK.

King Szczecin – Polski Cukier Toruń, środa, godz. 18.00

Rozmiarami zwycięstwa „Pierników” nad podmęczonym GTK nie warto się za bardzo sugerować, ale poprawą ich gry w ataku już. Aż 117 zdobytych punktów sugeruje, że wreszcie udało się odblokować strzelby, trenerzy mieli już też kilkaście dni, by wdrożyć w system nowego strzelca DJ Newbilla. Mecz powinien być wyrównany, naszym zdaniem o wygranej gości zdecyduje właśnie przewaga ofensywnego potencjału torunian. Strzelcy gospodarzy, może poza Pawłem Kikowskim, są raczej chimeryczni.

Typ PK: Cukier wygra, kurs: 1.70

Rosa Radom – Polpharma Starogard Gd., środa, godz. 18.30

Jedna drużyna bardzo w formie, druga bardzo bez formy. Na Kociewiu wyraźnie lepsi byli gospodarze, ale teraz są już zupełnie inne czasy. Porażka z Legią pokazuje, że z Polpharmy wyraźnie w końcówce sezonu uleciało powietrze, zespół ma też problem z wąską polską rotacją. Grająca w pełnym składzie i mogąca więcej trenować Rosa wygrała już 5 spotkań z rzędu i nie przegapi okazji, by maszerować dalej w górę tabeli.

Typ PK: Rosa -6.5 pkt. (wygra wyżej niż 6), kurs: 1.65

BM Slam Stal Ostrów Wlkp. – GTK Gliwice, środa, godz. 19.30

Aż takiego pogromu, jak w Toruniu, nie należy się spodziewać, samo ambitne GTK na to nie pozwoli. Nie sposób sobie jednak wyobrazić innego scenariusza, niż pewna wygrana gospodarzy. Stal ostatnio jest w dobrej formie, wciąż walczy o 2. pozycję w tabeli i z pewnością nie potknie się, nawet przy prawdopodobnej nieobecności Adama Łapety.

Typ PK: Stal -13.5 pkt. (wygra wyżej niż 13), kurs: 1.80

