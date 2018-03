PK typuje PLK: Derby dla Asseco, Toruń dla Stali

Ten sezon obfituje w niespodzianki i nie wykluczamy kolejnych. Naszym zdaniem, Asseco na realne szanse wygrać z Treflem, a Stal (w tym momencie) przywieźć wygraną z meczu z Polskim Cukrem. Serię zwycięstw powinna podtrzymać Rosa.

Sprawdź kursy PLK w zakładach bukmacherskich Totolotek >>>

King Szczecin – TBV Start Lublin, środa, godz. 18.00

Start wygrał u siebie z Cukrem, ale wcześniej wyraźnie poległ w Gliwicach, na wyjazdach dobrze gra niezmiernie rzadko. Dla Kinga (10-3 u siebie) to mecz o wszystko – o podtrzymanie ostatniej szansy na playoff. Martynas Paliukenas ma potencjał, aby choć trochę ograniczyć Chavaughna Lewisa. Gospodarze powinni wygrać to pewnie.

Typ PK: King -7.5 pkt. (wygra wyżej niż 7), kurs: 1.80

AZS Koszalin – Rosa Radom, środa, godz. 18.30

Rosa od kilku tygodni jest w takim gazie, że teoretycznie powinna rozbić zespół z Koszalina, ale spodziewamy się raczej trudnego, wyrównanego meczu. Gospodarze mają wciąż potencjał w ataku, aby powalczyć na własnym parkiecie, skoro potrafili wygrać w Radomiu. Rosa poprawiła jednak obronę, wreszcie wygląda lepiej pod koszem i wie, że playoff jest na wyciągnięcie ręki. Do tego AZS jest 3 dni po meczu z dogrywką i dalekiej podróży na Podkarpacie.

Typ PK: Rosa – 4.5 pkt. (wygra wyżej niż 4 pkt.), kurs: 1.65

Trefl Sopot – Asseco Gdynia, czwartek, godz. 18.00

Na papierze Trefl jest zespołem kadrowo wyraźnie mocniejszym, ale znacie wszyscy wyświechtaną teorię o regułach meczów derbowych. Asseco gra ostatnio najlepszą koszykówkę w sezonie, nie tylko Jakub Garbacz, ale i Marcel Ponitka czy Krzysztof Szubarga znów są w świetniej formie. Gdynianie ze swoim atletycznym stylem będą niewygodnym rywalem dla Trefla, który raczej z twardości nie słynie. Sopocian kilka razy uratował Obie Trotter, to nie musi się udać za każdym razem.

Typ PK: Asseco wygra, kurs: 3.75

Sprawdź kursy PLK w zakładach bukmacherskich Totolotek >>>

Polski Cukier Toruń – BM Slam Stal Ostrów Wlkp., czwartek, godz. 19.00

Najciekawszy mecz kolejki. Od zdobycia pucharu Cukier wpadł w wyraźny dołek, przegrał u siebie z Rosą i zadziwiająco łatwo na wyjeździe ze Startem. Stal była słabsza od Anwilu, ale niewiele, pokazała sporo dobrego basketu i generalnie w ostatnich tygodniach wygląda mocno. Miała też więcej czasu, by wdrożyć wzmocnienia (Marković) i ma realne szanse wykorzystać kryzys trwający w Toruniu.

Typ PK: Stal wygra, kurs: 3.10

MKS Dąbrowa Górnicza – Miasto Szkła Krosno, czwartek, godz. 19.00

Zespół z Krosna wygrywa rzadko, ale zwykle walczy ambitnie. Nie będzie miał jednak wielu argumentów w Dąbrowie, zwłaszcza, że MKS zaczyna po serii porażek potrzebować punktów, aby zapewnić sobie w ogóle występ w playoff. Zespół Jacka Winnickiego będzie potrzebował psychologicznego impulsu przed następnymi meczami, wysoka wygrana z Miastem Szkła będzie dobrym lekarstwem.

Typ PK: MKS -10.5 pkt. (wygra wyżej niż 10), kurs: 1.65

Sprawdź kursy PLK w zakładach bukmacherskich Totolotek >>>