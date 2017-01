PK typuje PLK: W hicie Stal pokona Rosę

Niełatwa do typowania kolejka. Najciekawiej zapowiada się mecz w Ostrowie, ale pytań jest więcej. Czy AZS powstrzyma świetną passę Miasta Szkła? Czy Asseco w końcu zdoła się odrodzić?

AZS Koszalin – Miasto Szkła Krosno, piątek, godz. 18.30

AZS Koszalin wyraźnie odbił się od dna w ostatnich tygodniach, drużynę w dużym stopniu odmienił kontrolujący grę Curtis Millage. Jednak wciąż sytuacja zespołu nie jest komfortowa – jeśli chce się zapomnieć o stresach związanych z bliskością strefy spadkowej, takie mecze trzeba wygrywać. Goście z dalekiego Krosna grają rewelacyjny sezon, też posłużyły im korekty w składzie, ale ich presja na wynik w obecnej sytuacji jest znacznie mniejsza. Postawimy na gospodarzy, ale minimalnie (tak 51/49).

Typ PolskiKosz.pl: AZS

Asseco Gdynia – MKS Dąbrowa Górnicza, piątek, godz. 19.00

Gdynianie są w najgłębszym dołku tego sezonu, w kompromitującym stylu przegrali z Polpharmą w Starogardzie Gdańskim. O grze Dąbrowy na wyjazdach pisano wiele, ale to po prostu zdecydowanie silniejszy, szerszy kadrowo zespół. Nawet rewelacyjne mecze Krzysztofa Szubargi i Filipa Matczaka mogą nie wystarczyć. Zwłaszcza na mobilne czwórki MKS i wracającego do Gdyni Jakuba Parzeńskiego ciężko będzie znaleźć odpowiedź.

Typ PolskiKosz.pl: MKS Dąbrowa

Stal Ostrów Wlkp. – Rosa Radom, sobota, godz. 18.00

Pojedynek zespołu, który złapał wiatr w żagle z rywalem, któremu w tym sezonie niewiele wychodzi. Rosa lepiej mobilizuje się na spotkania z silniejszymi rywalami, wpadki zaliczając raczej w niespodziewanych miejscach. Bez Brazeltona i z dwójką Callahanem w roli rozgrywającego ma jednak tak duże problemy w ataku, że mobilizacja i presja nieoczekiwanie kiepskiej lokaty mogą nie wystarczyć.

Typ PolskiKosz.pl: Stal

PGE Turów Zgorzelec – Siarka Tarnobrzeg, sobota, godz. 18.00

Turów bywa ostatnio krytykowany, ale w dwóch ostatnich meczach na własnym parkiecie powalczył do ostatnich sekund ze Stelmetem i wygrał z Rosą. Radosna koszykówka Siarki może przynieść wygrane od czasu do czasu, ale nie z tak silnym rywalem jak zgorzelczanie. Goście mają jednak kilku zawodników, którzy potrafią grać i grają o lepsze kontrakty (Brown, Releford, Knowles) i mecz wcale nie musi być dla gospodarzy spacerkiem.

Typ PolskiKosz.pl: Turów

Polfarmex Kutno – Energa Czarni Słupsk, niedziela, godz. 12.40

Sytuacja gospodarzy robi się powoli tragiczna, ale słupszczanie mają zbyt dobrych i zbyt doświadczonych graczy, by nie poradzić sobie z gasnącym Polfarmeksem. Tym bardziej, że relatywnie wąski skład to problem obu zespołów. Rozgrywający z Kutna mogą mieć spory problem z powstrzymaniem Chavaughna Lewisa.

Typ PolskiKosz.pl: Czarni

Stelmet Zielona Góra – Trefl Sopot, niedziela, godz. 17.00

Mistrz Polski raczej zawodzi w Europie, nie zawsze sprawia wrażenie zespołu grającego w lidze na 100%, ale takie mecze po prostu wygrywa, w szczególności na własnym parkiecie. Akurat w tym meczu w Treflu może zostać podkreślony problem, który w innych spotkaniach PLK udaje się skutecznie ukrywać – brak znaczącej siły pod koszem.

Typ PolskiKosz.pl: Stelmet

Start Lublin – King Szczecin, niedziela, godz. 18.00

Gdyby nie zrejterował Brandon Peterson, w pojedynku z grającymi w kratkę Wilkami postawilibyśmy na Start. Sam Stefan Balmazović i pełen Amerykanów obwód, których wypala dość rzadko, to jednak za mało. Lepiej niż w Krośnie skoncentrowany King, będzie potrafił wykorzystać swoje, znacznie liczniejsze atuty.

Typ PolskiKosz.pl: King

