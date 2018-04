PK typuje PLK: King postraszy mistrza, Dąbrowa z pewną wygraną

Stelmet zaledwie 2 dni po ciężkim meczu w Krośnie może mieć problemy z twardo grającym Kingiem. MKS Dąbrowa we własnej hali rzadko zalicza wpadki, jest zdecydowanym faworytem meczu ze Startem.

Sprawdź aktualne kursy na PLK w zakładach bukmacherskich Totolotek >>

Stelmet Zielona Góra – King Szczecin, środa, godz. 19.00

King ma idealne okoliczności, aby po wygraniu we Włocławku, powalczyć o sensację także z Zielonej Górze. Stelmet nadal jest bez formy, kontuzja Thomasa Kelatiego zaburzyła polską rotację, a do tego zaledwie 48 godzin wcześniej mistrzowie Polski do ostatnich sekund toczyli bój w ekstremalnie dalekim Krośnie.

Atutem gości ze Szczecina będzie intensywność gry i mocna obrona, ale wciąż – nie typowalibyśmy ich raczej do zwycięstwa. Bardziej można się spodziewać częstego „stelmetowego” scenariusza – kłopotów w trakcie meczu, ale jednak niewysokiej wygranej gospodarzy w końcówce. Sprzyja temu fakt, że do formy wrócił Boris Savović, razem z Vladimirem Dragiceviciem będą stanowić olbrzymia przewagę pod koszem.

Typ PK: King +9.5 pkt. (nie przegra wyżej niż 9 lub wygra), kurs: 1.85

MKS Dąbrowa Górnicza – TBV Start Lublin, czwartek godz. 18.00

MKS ma drugą połowę sezonu wyraźnie słabszą, ale wciąż jest to zespół bardzo dobrze grający na własnym parkiecie – bilans 12-2 jest (razem z Anwilem i Cukrem) najlepszym wynikiem w lidze. Start dla odmiany poza Lublinem rzadko sprawia niespodzianki, problemem jest mniejsze niż we własnej hali wsparcie, jakie dostają od reszty drużyny liderzy – Lewis i Washington. Zespół z Dąbrowy musi jeszcze pilnować swojego 5. miejsca w tabeli, spodziewamy się, że wyraźnie wygra to spotkanie.

Typ PK: MKS -7.5 pkt., kurs: 1.65

Sprawdź aktualne kursy na PLK w zakładach bukmacherskich Totolotek >>