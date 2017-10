PK typuje PLK: Mobilizacja Stelmetu, Czarni znów powalczą

Anwil powinien poradzić sobie z Rosą, a Stelmet przywieźć zwycięstwo ze Starogardu. Start raczej rozbiję Legię, a Polski Cukier i Asseco stworzą ładne widowisko.

PLK, NBA – obstawiaj na Unibet i wygrywaj kasę! >>

Polpharma Starogard Gd. – Stelmet Zielona Góra, sobota, godz. 18.00

Mistrzowie Polski zaczęli sezon w kratkę, ale poważna wpadka w Szczecinie i przegrany mecz w Lidze Mistrzów powinny pozytywnie wpłynąć na ich mobilizację. Także Polpharma zagrał dwa zupełnie różne mecze, ale w starciu ze Stelmetem ekstremalnie ciężko będzie jej o wygraną.

Typ PK: Stelmet -6.5 pkt. (wygra 7 pkt. lub wyżej), kurs 1.91 >>

Anwil Włocławek – Rosa Radom, niedziela, godz. 12.40

W zapowiedzi zwróciliśmy uwagę, że Rosa ma wyraźnie słabszy zestaw graczy podkoszowych, wygląda też na to, że radomianie z różnych powodów nie są jeszcze w optymalnej formie. Anwil rewelacyjnie wypadł w Krośnie i powinien potwierdzić wysoką formą także w szlagierowym meczu na własnym parkiecie.

Typ PK: Anwil -6.5 pkt. (wygra 7 pkt. lub wyżej), kurs 1.88 >>

Stal Ostrów Wlkp. – Czarni Słupsk, niedziela, godz. 17.00

Stal pozostanie faworytem nawet jeśli nie zagra Aaron Johnson, ale Czarni wzmocnili się nowym rozgrywającym i w pierwszych meczach wyglądali lepiej niż to się przed sezonem zapowiadało. Świetny Dominic Artis znów powinien szaleć w ataku, a niezbyt mobilni środkowi Stali nie będę mieli łatwo z C.J. Aikenem. Słupszczan stać na wyrównany mecz.

Typ PK: Czarni +9.5 pkt. (wygrają lub przegrają niżej niż 10), kurs 1.88 >>









Start Lublin – Legia Warszawa, niedziela godz. 18.00

Wcale nie jest prostą sprawą znalezienie sportowych argumentów za tym, że Legia może powalczyć o wygraną w wyjazdowym meczu ze Startem. Brakuje obrońców mogących zatrzymać duet Washington – Lewis, brakuje środkowych mogących stwarzać przewagi pod koszem. Start pozostaje Startem, ale ten mecz powinien wygrać wysoko.

Typ PK: Start -12.5 pkt. (wygra 13 pkt. lub wyżej), kurs 1.87 >>

Trefl Sopot – MKS Dąbrowa, niedziela, godz. 18.00

Trudny mecz do typowania, Trefl potrafił wygrać derby na trudnym terenie w Starogardzie, ale MKS na początku sezonu wygląda bardzo obiecująco – szanse wyglądają porównywalnie, nawet jeśli bukmacherzy raczej typują gości (kurs. 1.70, 2.14 za wygraną Trefla). Naszym zdaniem, można spróbować zagrać na relatywnie niski wynik – w Ergo Arenie oba zespoły zagrają poniekąd na wyjeździe.

Typ PK: under 157.5 (poniżej 158 pkt. w meczu), kurs 1.88 >>

Polski Cukier Toruń – Asseco Gdynia, poniedziałek, godz. 19.00

„Pierniki” na początku sezonu rzucają średnio ponad 90 punktów, Asseco to także zespół lubiący grać w szybkim tempie. Polski Cukier jest zdecydowanym faworytem, ale mecz powinien mieć charakter ofensywnej wymiany ciosów. Pamiętacie ten mecz z Torunia z poprzedniego sezonu – było 91:91, a po dogrywce nawet 109:108.

Typ PK: over 154.5 pkt. (powyżej 155 punktów w meczu), kurs 1.88 >>

PLK, NBA, Euroliga – obstawiaj na Unibet i wygrywaj kasę! >>