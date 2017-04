PK typuje PLK: Najwyższy czas na trochę Cukru!

Polpharma pewnie wygra w Kutnie, Turów i AZS sobie postrzelają, a Polski Cukier zdoła uporać się z MKS Dąbrowa. Oto nasze rekomendacje na środowe mecze PLK.

Polfarmex Kutno – Polpharma Starogard Gd., środa, godz. 18.00

Polpharma jest zbyt blisko sukcesu w postaci playoff, by przegapić szansę na punkty w Kutnie. Polfarmex pod wodzą Krzysztofa Szablowskiego walczy dzielnie, ale na koniec zwykle po prostu nieco brakuje mu armat i ludzi. Pogromu raczej się nie spodziewamy, ale PSG jest w na tyle dobrej formie, że różnica 7 oczek nie powinna być problemem.

Typ PolskiKosz.pl: Polpharma -6.5 pkt. (wygra 7 pkt. lub wyżej), kurs Unibet: 1.80 >>

Polski Cukier Toruń – MKS Dąbrowa Górnicza, środa, godz. 19.00

Pierniki cudem uciekły spod topora w meczu z Asseco, ale dobrej formy nie pokazały. Dąbrowa w ostatnich tygodniach wygląda nieco lepiej. Zespół z Torunia musi jednak jeszcze wygrać jakieś mecze, jeśli chce utrzymać przewagę parkietu na prawdopodobną serię z Rosą. Powinno się udać wygrać, ale zacięty mecz jest bardzo prawdopodobny.

Typ Polski Kosz.pl: Polski Cukier, kurs Unibet: 1.51 >>

AZS Koszalin – PGE Turów Zgorzelec, środa, godz. 19.00

W poprzedniej kolejce AZS (bez dogrywki!) stracił w meczu z Treflem aż 107 punktów, nie wykazując większego zainteresowania grą w obronie. Turów w meczach z potentatami pokazał dobrą formę, w Zielonej Górze Stelmetowi rzucił bardzo dobre 85 punktów. Wiele wskazuje na to, że i w Koszalinie można spodziewać się radosnej koszykówki i wysokiego wyniku.

Typ PolskiKosz.pl: over 155.5 (łącznie ponad 155 pkt.), kurs Unibet: 1.89 >>

