PK typuje PLK: pierwsza porażka Cukru, Anwil wygra w Radomiu

Pierwsza ligowa kolejka w 2017 roku przynosi dwa hity – to mecze Stelmetu z Polskim Cukrem oraz Rosy z Anwilem. Ale zacznie się od także interesujących derbów Trójmiasta.

Trefl Sopot – Asseco Gdynia, piątek, godz. 18

Sopocianie są zdrowi i w formie, a pod koszem mają świetnego ostatnio Nikolę Markovicia z przebudzonym Filipem Dylewiczem. Asseco jest w kryzysie, przegrało pięć spotkań z rzędu, choć każde z nich niewielką różnicą punktów. Jak zwykle wiele będzie zależało od Krzysztofa Szubargi, ale atak to nie wszystko, w obronie „Szubi” będzie musiał nieźle naganiać się za Anthonym Irelandem.

Typ PolskiKosz.pl: Trefl.

BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski – PGE Turów Zgorzelec, sobota, godz. 18

Turów gra w kratkę, a na dodatek wygląda słabiej na wyjazdach, więc mocna u siebie Stal będzie dla niego ciężkim rywalem. Ale nie tylko ze względu na przewagę boiska – ostrowianie mają także szeroki skład, bardziej doświadczonych Polaków, no i silny zestaw pod koszem, który jest w stanie zneutralizować Kirka Archibeque’a. Szykuje się twardy, zacięty mecz.

Typ PolskiKosz.pl: Stal.

Siarka Tarnobrzeg – AZS Koszalin, sobota, godz. 18

Podbudowana wygraną w Kutnie Siarka faworytem nie jest, ale jej wygrana jest bardzo możliwa. Od dłuższego czasu w dobrej formie są Brandon Brown, Travis Releford i Krzysztof Jakóbczyk, sporym wzmocnieniem okazał się Zach Knowles. AZS sprawił sensację z Rosą, ale już z Treflem nie wyglądał dobrze, nowy w zespole Curtis Millage wyszedł w piątce, ale miał tylko 2/9 z gry.

Typ PolskiKosz.pl: Siarka.

Polpharma Starogard Gdański – Polfarmex Kutno, sobota, godz. 18

Drużyna z Kutna to w tej chwili najsłabszy zespół ligi – przegrała siedem spotkań z rzędu, zasłużenie uległa u siebie Siarce. Noworoczne zmiany (nowy rozgrywający D.J. Thompson i trener Krzysztof Szablowski) powinny pomóc, ale niekoniecznie w starciu z Polpharmą, która u siebie gra nieźle, jest w lepszej formie i ma po prostu więcej dobrych graczy.

Typ PolskiKosz.pl: Polpharma.

Stelmet BC Zielona Góra – Polski Cukier Toruń, niedziela, godz. 12.40

Mecz na szczycie PLK – niepokonane „Twarde Pierniki” przyjeżdżają z bilansem 13-0 do Zielonej Góry, z której mistrz jest na drugim miejscu w tabeli (10-3). Stawiamy w tym meczu na Stelmet, który ma szerszą rotację, a w spotkaniach z silnymi Anwilem i Turowem udowadniał swoją wielką przewagę pod koszem. Polski Cukier ma oczywiście błyskotliwego Kyle’a Weavera, który może przejąć kontrolę nad grą, ale nie wiadomo, czy zagra kontuzjowany Bartosz Diduszko. Ale nawet gdyby „Didi” był zdrowy, i tak stawialibyśmy na mistrzów Polski.

Typ PolskiKosz.pl: Stelmet.

King Szczecin – Energa Czarni Słupsk, niedziela, godz. 16

Czarni są w wielkim kryzysie i do Szczecina przyjadą bardzo osłabieni, ale często bywa tak, że drużyny w kłopotach potrafią się zmobilizować, znaleźć dodatkową energię i zaskoczyć. Kingowi zdarzają się wpadki (u siebie z Siarką, pogrom w Krośnie), ale w tej chwili to lepszy zespół ze świetnymi strzelcami oraz doświadczonymi rozgrywającymi. Nawet, gdyby Czarni grali w pełnym składzie, i tak stawialibyśmy na gospodarzy.

Typ PolskiKosz.pl: King.

Rosa Radom – Anwil Włocławek, niedziela, godz. 18

Interesujący rewanż za półfinał play-off z poprzedniego sezonu. Anwil nie dał rady pokonać w grudniu Turowa i Stelmetu, ale w Radomiu stać go na sukces, bo włocławianie powoli, ale jednak idą w górę. Natomiast Rosa w ostatnich tygodniach gra po prostu słabo, brakuje jej kontuzjowanego Tyrone’a Brazeltona, Darnell Jackson w PLK jest połową gracza z Ligi Mistrzów, a zespół miał w tym tygodniu długą podróż do Azji.

Typ PolskiKosz.pl: Anwil.

MKS Dąbrowa Górnicza – Miasto Szkła Krosno, niedziela, godz. 18

Drużyna Drażena Anzulovicia u siebie jest bardzo silna (bilans 7-1), natomiast Miasto Szkła na wyjazdach spisuje się słabo (1-4). Po wzmocnieniu Dino Pitą goście mogą być trudniejsi do rozszyfrowania, ale twarda obrona Dąbrowy, będący w dobrej formie Kerron Johnson i po prostu lepsza drużyna gospodarzy, powinny przesądzić o wygranej z beniaminkiem.

Typ PolskiKosz.pl: MKS Dąbrowa.

