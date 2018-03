PK typuje PLK: Rosa powalczy w Toruniu, PSG z wygraną

W środowym hicie PLK faworytem jest Polski Cukier, ale skoro radomianie wygrali z mistrzem, to mogą też przecież powalczyć z wicemistrzem. Polpharma pojedzie po pewne punkty aż do Krosna.

Miasto Szkła Krosno – Polpharma Starogard Gd., środa, godz. 18.00

Miasto Szkła na własnym parkiecie wcale nie jest takim wygodnym rywalem, nawet jeśli ostatnio zostało rozgromione przez Stal. To Polpharma jednak zdecydowanie ma o co grać, balansując w tabeli na krawędzi awansu do playoff. Nie może przegapić takiej szansy i nie przegapi.

Typ PK: Polpharma wygra, kurs: 1.75

MKS Dąbrowa Górnicza – PGE Turów Zgorzelec, środa, godz. 19.00

Dąbrowa wreszcie zaliczyła przełamanie w Koszalinie, Turów w końcówce zawalił mecz z Treflem, który był zdecydowanie do wygrania. Goście tracą na wyjazdach sporo ze swojej wartości, od wielu tygodni mają też problem grą w ataku – takie wystrzały jak ostatnio Stefana Balmazovicia nie zdarzają się często. Twarda walka o playff może zakończyć się relatywnie niskim wynikiem.

Typ PK: Under 162.5 pkt. (poniżej 163 pkt w meczu), kurs: 1.75

Polski Cukier Toruń – Rosa Radom, środa, godz. 19.00

„Pierniki” są faworytem tego meczu, ale nie aż tak zdecydowanym, jak sugerują to bukmacherzy. Rosa potrafi zmobilizować się na mecze z czołowymi rywalami, pokazała to w piątek wygrywając w Zielonej Górze. Jest w stanie powalczyć o wygraną do ostatnich minut z każdym w lidze, więc również w Toruniu.

Typ PK: Rosa +10.5 (nie przegra wyżej niż 10 lub wygra), kurs: 1.60

