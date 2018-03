PK typuje PLK: Stal ogra Anwil, Cukier lepszy w Lublinie

Niedzielny szlagier raczej dla zespołu z Ostrowa, a Asseco jest w stanie powalczyć z Kingiem. Polski Cukier to znacznie lepszy zespół od Startu, Rosa też zaliczy kolejną wygraną.

Legia Warszawa – Trefl Sopot, sobota, godz. 18.00

Tradycyjnie przy typowaniu meczów Legii pytanie nie dotyczy zwycięzcy, ale raczej różnicy punktowej. Tym razem bukmacherzy ustali linię dosyć nisko, a Trefl przecież musi być skoncentrowany, walcząc nadal o udział w playoff. Zespół z Warszawy wypadł fatalnie w meczu z Kingiem, końcowa różnica (tylko 10 pkt.) była myląca. Sopocianie będą mieli przewagę na każdej pozycji.

Typ PK: Trefl -11.5 pkt. (wygra wyżej niż 11 pkt.), kurs: 1.85

TBV Start Lublin – Polski Cukier Toruń, sobota, godz. 19.00

Start sprawił kilka sporych niespodzianek w tym sezonie, ale ostatnio widać, że rywale mają go coraz lepiej rozpracowanego. Wysoka porażka w Gliwicach to też potwierdzenie ogólnego spadku formy. Cukier został zatrzymany przez Rosą, ale to drużyna zupełnie innego kalibru, potrzebująca takich wygranych w walce o miejsce w czołówce. Nie powinna mieć problemów w Lublinie.

Typ PK: Cukier -8.5 pkt. (wygra wyżej niż 8 pkt.), kurs: 1.85

Stal Ostrów Wlkp. – Anwil Włocławek, niedziela, godz. 12.40

Anwil wzmocnił się w ostatnich dniach Jakubem Wojciechowskim i Mario Ihringiem, ale miał rekordowo mało czasu na ich wzdrożenie, raczej nie zagra też Kamil Łączyński. Stal w pełnym składzie i z Nikolą Markoviciem gra wyraźnie lepiej, w Krośnie dała popis skuteczności. W meczu dwóch najlepiej broniących drużyn ligi kluczowa powinna być przewaga parkietu.

Typ PK: Stal wygra, kurs: 1.75

PGE Turów Zgorzelec – Polpharma Starogard Gd., niedziela, godz. 18.00

Dla Turowa to już naprawdę ostatni dzwonek, aby uratować marzenia o playoff. Zgorzelczanie na własnym parkiecie pokazują swoje jaśniejsze oblicze. Polpharma gra w ostatnich tygodniach w kartkę, po porażce z AZS Koszalin wygrała w Krośnie, ale była w końcówce w opałach. Kolejna daleka wyprawa może skończyć się porażką, tym bardziej, że bez Szymańskiego polska rotacja gości wygląda bardzo ubogo.

Asseco Gdynia – Wilki Morskie Szczecin, niedziela, godz. 18.00

Ligowi specjaliści od dogrywek, którzy zaimponowali skutecznością ogrywając Anwil, nie są faworytem bukmacherów, ale naszym zdaniem, nie będzie żadną niespodzianką, jeśli powalczą z Kingiem. Formę odzyskał Krzysztof Szubarga, Jakub Garbacz będzie chciał pokazać się w meczu z byłym klubem. King będzie miał dużą przewagę pod koszami, ale lekko mu nie będzie.

Typ PK: Asseco +4.5 pkt. (nie przegra wyżej niż 4 lub wygra), kurs: 1.60

Rosa Radom – MKS Dąbrowa Górnicza, sobota, godz. 18.00

Jeśli wygrałeś właśnie z mistrzem i wicemistrzem, musisz być faworytem następnego spotkania. MKS też odzyskał świeżość, więc szykuje się bardzo ciekawy mecz. Rosa, uwolniona od pucharowych obowiązków, miała czas, by wreszcie poprawić obronę i to może być atut, który przesądzi o jej wygranej. Oprócz świetnej formy Michała Sokołowskiego i Patrika Audy oczywiście.

Typ PK: Rosa wygra, kurs: 1.75

Miasto Szkła Krosno – AZS Koszalin, niedziela, 18.00

W odróżnieniu od NBA, w PLK nie ma sensu tankować i mecze drużyn grających już tylko o prestiż pozostają zagadką. W klubie z Koszalina tradycyjnie dzieją się rzeczy nieszablonowe, do przejechania jest ponad 750 kilometrów w jedną stronę, a Miasto Szkła walczy ambitnie. Wypada postawić na gospodarzy.

Typ PK: Miasto Szkła wygra, kurs: 1.70

GTK Gliwice – Stelmet Zielona Góra, niedziela, godz. 18.00

Stelmet trochę zlekceważył GTK na własnym parkiecie i musiał pocić się do ostatnich minut, ale teraz to już inna sytuacja. Mistrzowie zakończyli grę w pucharach i po ostatnich wpadkach czas na mocny sygnał dla ligowej konkurencji. Ofiarą prawdopodobnie padną gliwiczanie, których ambicja nie wystarczy w starciu z rywalem o aż tak przeważającym potencjale i przy okazji podrażnionych ambicjach. Spodziewamy się wysokiej wygranej gości.

Typ PK: Stelmet -11.5 pkt. (wygra wyżej niż 11), kurs: 1.90

