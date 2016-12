PK typuje PLK: Stal pokona Czarnych

Przed świętami czekają nas cztery ciekawe mecze, na czele ze starciem w Ostrowie Wlkp. Jak Anwil poradzi sobie ze wzmocnioną Polpharmą i czy King da radę wygrać w Krośnie po wyczerpującej podróży?

Stal Ostrów Wlkp. – Energa Czarni Słupsk, czwartek, godz. 18

Mecz, który sporo powie o obu ambitnych zespołach – ostatnio Stal i Czarni ogrywały słabeuszy, ale by walczyć o play-off muszą wygrywać takie spotkania, jak właśnie czwartkowe. Obie drużyny mają podobne efektywności ataku i obrony, doświadczone składy pełne weteranów, błyskotliwych rozgrywających. Różnią się jeśli chodzi o tempo – Stal gra najwolniej w lidze (84,5 posiadania na mecz), Czarni są czwartym najszybszym zespołem ligi (88,1).

Typ PolskiKosz.pl: Stal

Anwil Włocławek – Polpharma Starogard, piątek, godz. 18

Polpharma poszerzyła o rotację o Kevina Johnsona, a do gry wraca Anthony Miles, tymczasem Anwil wciąż czeka na nowego zawodnika lub zawodników. W piątek faworytem będzie drużyna Igora Milicicia, choć Polpharma może okazać niewygodnym rywalem, w Starogardzie na inaugurację wygrała przecież 83:82. Starogardzianie grają szybko, Anwil powoli i włocławianie muszą właśnie kontrolować tempo oraz wykorzystać podkoszowe przewagi duetu Josip Sobin – Paweł Leończyk.

Typ PolskiKosz.pl: Anwil

Miasto Szkła Krosno – King Szczecin, piątek, godz. 18

Szczecin i Krosno w linii prostej dzieli 649 km, King musiał pokonać 820 km. Drużyna wyruszyła ze Szczecina o północy ze środy na czwartek, do Krosna dotarła przed południem. Taka podróż to spory kłopot, na dodatek beniaminek ma u siebie bilans 5-2, dlatego dla Kinga będzie to ciężki mecz. Ale zwycięski, bo z Robertem Skibniewskim w składzie zespół zaczął grać spokojniej, strzelcy dostają piłkę tam, gdzie powinni. No i Taylor Brown oraz Paweł Kikowski są w bardzo dobrej formie.

Typ PolskiKosz.pl: King

Asseco Gdynia – Polski Cukier Toruń, piątek, godz. 19

Torunianie swój rekordowy początek wyśrubowali do 11-0, Asseco przegrało cztery spotkania z rzędu. I chyba gdynianom trochę brakuje sił – zespół gra intensywną, szybką koszykówkę, ale jego czołowi gracze (Krzysztof Szubarga, Piotr Szczotka, Filip Matczak) spędzają na boisku ponad 30 minut. Polski Cukier ma szeroką rotację i doświadczony skład, pewnie czuje się nawet w momentach, gdy rywal się nakręca.

Typ PolskiKosz.pl: Polski Cukier

