PK typuje PLK: Stal twardza od Turów, Anwil wygra w hicie

Ostatnie rozstrzygnięcia przed playoff, ale też pierwsze szachy. Ciekawie będzie nie tylko w Zgorzelcu, Słupsku i Włocławku. Czy derby Trójmiasta dostarczą takich emocji jak niegdyś?

Stelmet Zielona Góra – Polfarmex Kutno, sobota, godz. 15.00

Zawodnikom gości ambicji nie odmówimy, ale w przypadku meczu w Zielonej Górze dyskusja raczej siłą rzeczy dotyczyć musi rozmiarów wygranej Stelmetu. Handicap jest ustawiony dosyć wysoko (20.5 pkt.), zwłaszcza umiarkowanej mobilizacji mistrzów Polski na mecze ze słabszymi rywalami. Wybieramy grę na wyższy wynik – zwłaszcza jeśli mecz będzie wcześniej rozstrzygnięty, obrona nie będzie priorytetem obu zespołów.

Typ PolskiKosz.pl: over 154.5 (razem 155 pkt. lub więcej), kurs Unibet: 1.88 >>

AZS Koszalin – Siarka Tarnobrzeg, sobota, godz. 18.00

Gdyby był taki zakład w ofercie bukmacherów, postawilibyśmy na double-double Tomasza Wojdyły. AZS nie jest ligową potęgą, ale takie mecze jak z Siarką u siebie raczej wygrywa. Zespół Zbigniewa Pyszniaka zapewne pogodził się już z zajęciem miejsca w strefie spadkowej i będzie mu brakowało argumentów do sprawienia świątecznej sensacji po bardzo dalekiej podróży do Koszalina.

Typ PolskiKosz.pl: AZS -8.5 pkt. (wygra 9 pkt. lub wyżej), kurs Unibet: 1.87 >>

Asseco Gdynia – Trefl Sopot, sobota, godz. 18.00

Zapewne przed meczem drużyn z Trójmiasta przeczytaliście kilkaset zwrotów o tym, że „derby rządzą się własnymi prawami”, ale Trefl ten mecz po prostu musi wygrać, jeśli chce podtrzymać resztki marzeń i potwierdzić, że zmiana na ławce trenera wyszła zespołowi na dobre. Przewaga talentu w ofensywie gości jest ogromna, pytanie tylko, czy sopocianie będą potrafili zatrzymać Krzysztofa Szubargę?

Typ PolskiKosz.pl: Trefl -5.5 pkt. (wygra 6 pkt. lub wyżej), kurs Unibet: 1.86 >>

Energa Czarni Słupsk – King Szczecin, sobota, godz. 18.00

Gigantyczna różnica nastrojów – Czarni z rewelacyjną rundą rewanżową, Wilki kiepskie w ostatnich tygodniach. Na boisku ta różnica powinna być mniejsza, goście po nieco lepszym meczu z Krosnem, chcą pokazać, że grają lepiej niż sugerują to ich niedawne wyniki. Czarni pod wodzą Robertsa Stelmahersa mają patent na zacięte końcówki, ale Kinga stać na to, żeby przynajmniej powalczyć do końca.

Typ PolskiKosz.pl: King +6.5 pkt. (nie przegra wyżej niż 6 pkt.), kurs Unibet: 1.90 >>

Miasto Szkła Krosno – MKS Dąbrowa Górnicza, sobota, godz. 18.00

MKS – po wygranych w Toruniu i Starogardzie – będzie miał w Krośnie szansę na ostateczne obalenie mitu, że jest tylko drużyną własnego parkietu. Ponieważ jednocześnie to zwycięstwo może być kluczowe dla awansu do playoff, Dąbrowa nie przepuści tej okazji. Tym bardziej, że z beniaminka w ostatnich tygodniach nieco uszło już powietrze.

Typ PolskiKoszpl: MKS wygra, kurs Unibet: 1.46 >>

PGE Turów Zgorzelec – Stal Ostrów Wlkp., sobota, godz. 18.00

Bardzo dobry pojedynek, abyśmy mogli przekonać się, jak silna tak naprawdę jest Stal. Turowowi brakuje trochę polskiej rotacji, ale potrafił nastraszyć Anwil i Stelmet. Zdaniem bukmacherów jest faworytem spotkania ze Stalówką, ale my spodziewamy się bardzo wyrównanego meczu, który rozstrzygnie się w końcówce.

Typ PolskiKosz.pl: Stal +3.5 pkt. (nie przegra wyżej niż 3 pkt.), kurs Unibet: 1.94 >>

Start Lublin – Polski Cukier Toruń, sobota, godz. 18.00

Tyle razy przejechaliśmy się w ostatnich tygodniach typując dobre mecze Pierników, że się trochę boimy, no ale z drugiej strony – po ostatnim blamażu w Radomiu – po prostu nie da się postawić na wygraną Startu. Polski Cukier zaliczy się święta do udanych, jeśli nie wygra w Lublinie, to w tym sezonie już chyba nigdzie.

Typ PolskiKosz.pl: Polski Cukier wygra, kurs Unibet: 1.50 >>

Anwil Włocławek – Rosa Radom, poniedziałek, godz. 18.00

Anwil gra ostatnio najlepszą koszykówkę od kilku lat, a Rosa dogoniła czołówkę dzięki lepszej grze, ale i korzystnemu ostatnio terminarzowi. Do tego, mamy podskórne wrażenie, że radomianom będzie odpowiadać pierwsze miejsce Anwilu po rundzie zasadniczej. A perspektywa ewentualnego półfinału z ekipą Igora Milicicia raczej nie skłoni Wojciecha Kamińskiego do odkrywania wszystkich kart.

Typ PolskiKosz.pl: Anwil -6.5 pkt. (wygra wyżej niż 6 pkt.), kurs Unibet: 1.87 >>

