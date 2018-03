PK typuje PLK: Stal wygra w Sopocie, Asseco na Kociewiu

Stelmet w meczu ze Startem pewnie wróci do wygrywania, Stal Ostrów podtrzyma serię zwycięstw, a Asseco ma szansę wykorzystać kryzys Polpharmy i znów wygrać na wyjeździe.

Trefl Sopot – BM Slam Stal Ostrów Wlkp., sobota, godz. 17.00

Dla gospodarzy to mecz ostatniej szansy, jeśli chcą nadal marzyć o playoff, ale to Stal jest ostatnio w dobrej formie, nawet jeśli dała się trochę postraszyć GTK. Nikola Marković chętnie pokaże się w meczu z byłym klubem, ostrowianie mają na wyjazdach bardzo dobry bilans 9-4, wygrali ostatnio w Lublinie, Toruniu i Szczecinie – powinni wygrać jeszcze raz.

Typ PK: Stal wygra, kurs: 1.75

GTK Gliwice – King Szczecin, sobota, godz. 18.00

Kolejny mecz z udziałem drużyny bijącej się jeszcze o playoff (King) z grającym ambitnie do końca GTK. Jednak nawet jeśli Quinton Hooker znów będzie dokonywał cudów, stawiamy na gości ze Szczecina, którzy wysoko i bez problemów wygrali pierwszy mecz tych drużyn. Mają szerszy skład i powinni dominować fizycznie, zwłaszcza, że gliwiczanie w środę dali z siebie wszystko w Ostrowie.

Typ PK: King wygra, kurs: 1.50

Miasto Szkła Krosno – PGE Turów Zgorzelec, sobota, godz. 18.00

Bardzo trudny do wytypowania mecz. Turów byłby faworytem, gdyby nie to, że playoff ma już z głowy i w najważniejszych meczach sezonu zagrał poniżej oczekiwań. Obie drużyny nie słyną z mocnej obrony, nie spodziewamy się też, że tuż przed świętami, w meczu bez wielkiej stawki, będą szczególnie dbać o defensywę. Można rozważyć grę na wysoki wynik.

Typ PK: Over 163.5 pkt. (powyżej 163 w meczu), kurs: 1.80

MKS Dąbrowa Górnicza – Legia Warszawa, sobota, godz. 18.00

MKS nie gra w tym roku olśniewająco, ale wygrał 2 ostatnie mecze i ewidentnie wychodzi z kryzysu. Nie da się zaskoczyć Legii, tak jak ostatnio Polpharma, a i klubowi z Warszawy ciężko będzie powtórzyć niesamowitą skuteczność ze Starogardu. Dąbrowianie powinni zgarnąć pewną wygraną.

Typ PK: MKS -10.5 pkt. (wygra wyżej niż 10), kurs: 1.65

Polpharma Starogard Gd. – Asseco Gdynia, sobota, godz. 18.00

Polpharma w kryzysie – ma problemy kadrowe (wypadli Thomasson i Szymański), do tego po prostu gra ostatnio kiepsko, porażka u siebie z Legią będzie zapewne długo bolała. Asseco na fali, skoro potrafiło wygrać we Włocławku i Zielonej Górze, z pewnością jest w stanie także w Starogardzie.

Typ PK: Asseco wygra, kurs: 3.00

Stelmet Enea Zielona Góra – TBV Start Lublin, sobota, godz. 18.00

W ostatnich tygodniach przy typowaniu wyników Stelmetu można się było grubo pomylić, ale tym razem nie przewidujemy niespodzianki. Nawet nie dlatego, że wierzymy jakoś w efekty „męskich rozmów”, po prostu mistrzowie mieli okazję solidnie potrenować i wypocząć, mają olbrzymią przewagę kadrową, tym razem nie zagapią się już na początku, a Start na wyjazdach radykalnie traci wartość. Stawiamy na wyraźne zwycięstwo gospodarzy.

Ty PK: Stelmet -13.5 pkt. (wygra wyżej niż 13), kurs: 1.90

Typ i kurs na spotkanie Polski Cukier – Anwil podamy w dniu meczu (poniedziałek, 2 kwietnia)

