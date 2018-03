PK typuje PLK: Stal wygra w Szczecinie, Trefl w Lublinie

Po wygranej w Toruniu rozpędzona Stal powinna pokonać także Kinga. Asseco padnie ofiarą pokazu siły Stelmetu, Trefl jest w stanie wygrać ze Startem.

Sprawdź kursy PLK w zakładach bukmacherskich Totolotek >>>

AZS Koszalin – PGE Turów Zgorzelec, sobota, godz. 18.00

Gospodarze przegrali wprawdzie ostatnio z Rosą, ale bili się do ostatnich minut z silnym rywalem i pokazali fragmenty naprawdę niezłego basketu. Znaczącą różnicę pod koszem robi Alaksandar Marelja. Turów przez cały sezon był drużyną własnego parkietu. Łatwo nie odpuści, bo to dla niego mecz już absolutnie ostatniej szansy, ale naszym zdaniem to właśnie w Koszalinie pożegna się z marzeniami o playoff.

Typ PK: AZS wygra, kurs: 1.95

King Szczecin – BM Slam Stal Ostrów Wlkp., niedziela, godz. 12.40

King wygrał wprawdzie w Ostrowie, ale od tego czasu Stal wygląda o niebo lepiej. Goście uzupełnili skład, wyleczyli kontuzje i złapali rytm w ataku – pewna wygra w Toruniu kilka dni temu tylko to potwierdza. Szczecinianie są zespołem, który może ustać fizycznie w rywalizacji ze Stalą, ale ostatnio grają chimerycznie w ataku.

Typ PK: Stal wygra, kurs: 1.50

Polski Cukier Toruń – GTK Gliwice, niedziela, godz. 16.00

Pierniki z Warszawy przywiozły puchar, ale w drodze do domu zgubiły gdzieś formę w ataku i nie mogą jej znaleźć do dziś. W meczu z GTK przełamią serię porażek, ale pogromu się nie spodziewamy. Gliwiczanie ambitnie walczą z każdym rywalem i naprawdę nieźle bronią, w piątek trzymali się blisko Anwilu do ostatnich minut. Typujemy pewną, ale relatywnie niewysoką wygraną Cukru.

Typ PK: GTK +16.5 pkt (nie przegra wyżej niż 16 lub wygra), kurs: 1.65

Sprawdź kursy PLK w zakładach bukmacherskich Totolotek >>>

Stelmet Zielona Góra – Asseco Gdynia, niedziela, godz. 17.00

Mistrzowie wygrali ostatecznie z Legią, ale możemy sobie wyobrazić, jaką burę zebrali od trenera Urlepa za brak koncentracji i słabą obronę przez większość meczu. Czas teraz na pokaz siły, Asseco może paść jego ofiarą, zwłaszcza, że gdynianie są drużyną, która nie broni najlepiej w pomalowanym. Vladimir Dragicević nie będzie znał litości, a Stelmet wysokim zwycięstwem powinien trochę poprawić nastroje wśród kibiców.

Typ PK: Stelmet -14.5 pkt (wygra wyżej niż 14), kur: 1.65

TBV Start Lublin – Trefl Sopot, niedziela, godz. 18.00

Piekielnie ważne spotkanie dla obu drużyn – przegrany będzie jedna nogą już poza playoff. Start gra dobrze na własnym parkiecie, Lewis i Washington są skuteczniejsi i różnicę robi obrona, ale Trefl ma zdecydowanie więcej talentu. Było w Lublinie parę niespodzianek, ale w ostatnich tygodniach widać, że wielu rywali nauczyło się już grać przeciwko Startowi, którego atak jest w zbyt dużym stopniu oparty o dwóch graczy.

Typ PK: Trefl wygra, kurs: 1.55

Polpharma Starogard Gd. – Legia Warszawa, niedziela, godz. 18.00

Gospodarze nie imponowali ostatnio formą, mają też kłopoty z polską rotacją, ale z Legią oczywiście sobie poradzą. Gigantycznej różnicy się jednak nie spodziewamy, zespół z Warszawy ma znacznie niższy potencjał, ale gra ambitnie z każdym, czasem równo do przerwy, czasem trochę dłużej. W dobrej formie są Amerykanie Beane i Mickelson, Polpharma będzie musiała zagrać na poważnie, by wygrać.

Typ PK: Legia +17.5 pkt. (nie przegra wyżej niż 17 lub wygra), kurs: 1.60

Rosa Radom – Miasto Szkła Krosno, niedziela, godz. 18.00

Swoje rytmu zespół z Radomia szukał od początku sezonu, ale w końcu go znalazł. Poprawiona obrona, skuteczny atak, mocniej pod koszem i udana wymiana Puntera na Englisha. Rosa powinna pewnie pójść po swoje w starciu z Miastem Szkła, które już tylko dogrywa sezon.

Typ PK: Rosa -14.5 pkt. (wygra wyżej niż 14), kurs: 1.80

Sprawdź kursy PLK w zakładach bukmacherskich Totolotek >>>