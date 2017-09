PK typuje PLK: Start ruszy, Czarni zaskoczą, Anwil postrzela

Naprawdę Polski Cukier bez szans z MKS Dąbrowa? Najtrudniejsze do wytypowania mecze w Gdyni i Lublinie, liczymy na dobry początek zespołu z Krosna.

Trefl Sopot – Stelmet Zielona Góra, sobota, godz. 16.00

W przegranym Superpucharze we Włocławku Stelmet wcale nie grał źle, a porażka mistrzów na pewno zmobilizowała. Trefl ma prawo myśleć o walce o playoff, ale – podobnie jak w poprzednich sezonach – ciężko będzie mu nawiązać walkę z potentantem z Zielonej Góry.

Nasz typ: Stelmet -8.5 pkt. (wygra różnicą 9 pkt., lub wyżej), Kurs 1.88 >>

Miasto Szkła Krosno – GTK Gliwice, sobota, godz. 18.00

Beniaminek z Gliwic kilka razy pokazał się z dobrej strony w sparingach i wcale nie stoi na całkiem straconej pozycji, spodziewamy się raczej wyrównanego meczu. Krośnianie grają na własnym parkiecie i są jednak wyraźnie silniejsi kadrowo, powinni poradzić sobie w tym spotkaniu.

Nasz typ: Miasto Szkła, Kurs 1.50 >>

Asseco Gdynia – Czarni Słupsk, sobota, godz. 18.30

Czarni nie mieli takiego spokoju przygotowań, jak Asseco, ale mają wystarczająco dużo jakości w składzie, by wygrać mecz w Gdyni. Podopieczni Przemysława Frasunkiewicza na początku ubiegłego sezonu wygrali kilka meczów, choć w nich nie wierzyliśmy – pewnie nie obrażą się, że nie wierzymy ponownie.

Nasz typ: Czarni, Kurs 2.08 >>

MKS Dąbrowa – Polski Cukier Toruń, niedziela, godz. 12.40

OK, Jacek Winnicki większość składu „Pierników” zna na wylot, w Dąbrowie panuje stabilizacja, ale zespół z Torunia też zaliczył wzmocnienia i na pewno MKS nie jest aż takim mocnym faworytem, jak sugerują bukmacherzy. Zagranie z handicapem na walkę do końca Polskiego Cukru w Dąbrowie wydaje nam się racjonalnym rozwiązaniem.

Nasz typ: Cukier +6.5 pkt. (wygra lub przegra mniej niż 7 pkt.), Kurs 1.87 >>

Start Lublin – Turów Zgorzelec, niedziela, godz. 17.00

Dobra okazja, by dowiedzieć się, czy faktycznie Start ruszył w górę i czy rzeczywiście sprawy w Zgorzelcu wyglądają coraz gorzej. Nawet jeśli Stefan Balmazović będzie miał coś do udowodnienia, jego poprzedni zespół wygląda obecnie na silniejszy. Jeśli po cichu marzy się o playoff, takie mecze na własnym parkiecie trzeba wygrywać.

Nasz typ: Start, Kurs 1.89 >>

Anwil Włocławek – AZS Koszalin, niedziela, godz. 18.00

Trudno sobie wyobrazić inny scenariusz, niż wygraną gospodarzy, ale na to bukmacherzy są przygotowani. Naszym zdaniem warto zagrać na otwarte, ofensywne spotkanie. Anwil w tym sezonie wyraźnie przyspieszył tempo, ma też więcej groźnych opcji w ataku. Drużyny Dariusza Szczubiała to zwykle również był radosny basket, bez nadmiernego przywiązania do defensywy.

Nasz typ: over 157.5 pkt. (łącznie powyżej 157 pkt. w meczu), Kurs 1.88 >>

King Szczecin – Legia Warszawa, poniedziałek, godz. 18.00

A tutaj odwrotnie, choć też typujemy wygraną faworyta, to aż takiego szaleństwa ofensywnego się nie spodziewamy. Trener Mindaugas Budzinauskas zupełnie inaczej rozkłada akcenty niż jego poprzednik, King powinien tracić mniej punktów niż w ubiegłym sezonie. Z kolei twarda walka w obronie, to jeden z niewielu atutów, którymi Legia może przykrywać swoje niedoskonałości kadrowe. Na strzelaninę z obu stron nie liczymy.

Nasz typ: under 170.5 pkt. (łącznie poniżej 171 pkt. w meczu), Kurs 1.88 >>

