PK typuje PLK: Stelmet odżyje, Anwil pójdzie za ciosem

To może być dobry weekend dla gości – faworytami będą m.in. Polski Cukier, Trefl, Stal Ostrów. Stawiamy też na Asseco w pojedynku ze Startem.

MKS Dąbrowa – Stelmet Zielona G., sobota, godz. 18.00

Mistrzowie (zakładamy, że pojadą…) zaliczyli ostatnio kilka potknięć i nie wiadomo do końca, z jakim zestawem podkoszowych zagrają – Savović ponoć nie do końca zdrowy, a odwołanie w sprawie Hrycaniuka może się nie udać. Ale wciąż Stelmet to zespół na tyle silniejszy kadrowo od konkurencji, że trzeba uznawać go za faworyta każdego meczu PLK. Lekko nie będzie, ale przy bilansie 2-2 po prostu trzeba wygrać.

Miasto Szkła Krosno – King Szczecin, sobota, godz. 18.00

King pozostanie zagadką, potrafi zebrać lanie od Polpharmy i pokonać Stelmet. Krosno zaczęło słabiutko, czas powoli zgrywać się i grać lepiej. Mecz powinien być wyrównany, a gospodarze powinni przynajmniej powalczyć z rywalem z drugiego krańca Polski, tym bardziej, że będzie już wzmocnione nowym środkowym – Amerykaninem Peterem Alexisem.

Turów Zgorzelec – Anwil Włocławek, sobota, godz. 18.00

Turów wygląda nieco lepiej, niż to się zapowiadało przed sezonem, ale Anwil w pierwszych kolejkach trafił z formą i (w tym momencie) wygląda na najsilniejszy zespół w lidze. Gospodarzom brakuje argumentów pod koszem, by wygrać mecz z zespołem z Włocławka. Waldow i Petrukonis to zupełnie inna liga niż Sobin, Leończyk i Szewczyk.

Rosa Radom – Polski Cukier Toruń, niedziela, godz. 12.40

Rosa jest na początku sezon konsekwentna w… braku konsekwencji. W każdym meczu zalicza momenty koncertowej gry, ale i długie minuty totalnej zapaści. Forma Polskiego Cukru idzie w górę, tym bardziej, że torunianie wreszcie mają do dyspozycji pełny skład. Gospodarze nie są aż takim pewniakiem, jak sugerują (kurs 1.40) to bukmacherzy.

Legia Warszawa – Stal Ostrów Wlkp., niedziela, godz. 14.30

W Warszawie wzmocnienia – pojawi się center Hunter Mickelson – ale różnica w poziomie całego składu jest tak duża, że pojedyncze wzmocnienie nie uczyni z warszawskiego zespołu faworyta meczu ze Stalą. Aaron Johnson powinien (podobnie jak niedawno Krzysztof Szubarga) łatwo poradzić sobie z rozbijaniem obrony Legii.

AZS Koszalin – Trefl Sopot, niedziela, godz. 18.00

Z Qyntelem Woodsem będzie barwniej, może nawet trochę lepiej, ale nie wydaje nam się, żeby Amerykanin odmienił tragiczną obronę AZS na tyle, by pozwoliło to wygrywać mecze z solidnymi zespołami. Trefl dobrze zaczął sezon, w formie jest przynajmniej kilku graczy, a Steve Zack coraz lepiej odnajduje się pod koszem.

Asseco Gdynia – Start Lublin, poniedziałek, godz. 19.00

Start wzmocnił się przed wyraźnie i jest lepszą drużyną, niż w ubiegłym sezonie, ale to wciąż dość niepewny typ w meczach wyjazdowych. Asseco potrafiło zamienić łatwiejszy terminarz na zwycięstwa i jest w stanie znaleźć obrońców dla kilku kluczowych graczy z Lublina. Zaś ławka gości wygląda wciąż mizernie.

