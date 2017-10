PK typuje PLK: Stelmet stanie na nogi, Anwil przegoni koszmary

Tydzień temu mieliśmy kolejkę pełną niespodzianek, teraz stawiamy raczej na pewniaki. Na wyjeździe zaskoczyć może jednak MKS Dąbrowa, a Asseco powinno powalczyć w Ostrowie.

Stelmet Zielona Góra – AZS Koszalin, piątek godz. 19.00

Nawet jeśli mistrzowie przegrali 3 ostatnie ligowe spotkania, zwyczajnie nie mieści nam się w głowie, aby mogli mieć problemy z AZS-em Koszalin. Tym bardziej, że wypada przekazać komunikat kibicom, że ostatnie wpadki były tylko wypadkiem przy pracy. Nawet jeśli Qyntel Woods pokaże formę sprzed dekady, wciąż będzie za mało.

Typ PK: Stelmet -13.5 pkt. (wygra wyżej niż 13 pkt.), kurs: 1.88 >>

Anwil Włocławek – Czarni Słupsk, sobota, godz. 14.00

We Włocławku po ostatnich playoff na hasło „Czarni” wraca wspomnienie koszmaru, ale zespół ze Słupska jest teraz jednak słabszy. Zwłaszcza pod koszem to drużyna, nad którą Anwil powinien zdecydowanie dominować. Podobnie jak w przypadku Stelmetu – porażka w Zgorzelcu powinna być dodatkowym czynnikiem mobilizującym.

Typ PK: Anwil -10.5 pkt. (wygra wyżej niż 10 pkt.), kurs: 1.88 >>

Polski Cukier Toruń – Turów Zgorzelec, sobota, godz. 17.00

Turów kilka razy ostatnio pozytywnie zaskoczył, ale jest to zespół, który znacznie gorzej prezentuje się na wyjazdach. Gospodarze dysponują znacznie szerszym składem, mają już 2 porażki na koncie i zapewne nie zamierzają tracić kontaktu z czołówką. Linia w wysokości 8.5 pkt. powinna być możliwa do przekroczenia.

Typ PK: Polski Cukier -8.5 pkt. (wygra wyżej niż 8 pkt.), kurs: 1.88 >>

Polpharma Starogard Gd. – MKS Dąbrowa, sobota, godz. 18.00

Trefl pokazał, że twierdzę na Kociewiu da się zdobyć, a do tego zupełną zagadką jest dyspozycja PSG po 2 tygodniach przerwy od meczów PLK. MKS nie wygrał ze Stelmetem przez przypadek, ma więcej atutów w składzie od gospodarzy i powinien już zaczynać procentować czas pracy z nowy trenerem. Mecz powinien być zacięty, stawiamy na minimalną wygraną Dąbrowy.

Typ PK: MKS wygra, kurs: 1.89 >>









Trefl Sopot – Miasto Szkła Krosno, niedziela, godz. 12.40

Raczej spodziewamy się, że Trefl zaliczył przypadkową wpadkę w Koszalinie, niż że Miasto Szkła będzie (po wygranej z Kingiem) w stanie regularnie nawiązywać walkę na wyjazdach ze sporo silniejszymi rywalami. Identyczny bilans (2-2) nie oddaje faktycznej, kadrowej różnicy między tymi rywalami.

Typ PK: Trefl -10.5 (wygra wyżej niż 10 pkt.), kurs: 1.88 >>

Legia Warszawa – GTK Gliwice, niedziela, godz. 15.30

Dwa najsłabsze zespoły w lidze powalczą o odbicie się od dna. Lepiej wyglądają szanse Legii, która pokazuje coraz dłuższe fragmenty solidniejszej gry i realnie wzmocniła się pod koszem Hunterem Mickelsonem. Jeśli coś pozytywnego do gry wniesie też nowa jedynka Naadir Tharpe, Legia będzie się cieszyć z pierwszej wygranej po powrocie do PLK.

Typ PK: Legia wygra, kurs: 1.70 >>

King Szczecin – Rosa Radom, niedziela, godz. 17.00

Jest sporo drużyn nieobliczalnych na początku sezonu w PLK, ale szczecinianie są póki co chyba najtrudniejszą do rozgryzienia. Rosa idzie do góry, pewnie ograła Polski Cukier, powalczyła z Wenecją i ściągnęła Ryana Harrowa w dobrej dyspozycji. Będzie faworytem meczu z chimerycznym Kingiem.

Typ PK: Rosa wygra, kurs: 1.70 >>

Stal Ostrów Wlkp. – Asseco Gdynia, niedziela, godz. 17.30

Bardzo ciekawy pojedynek boiskowych generałów – Aaron Johnson kontra Krzysztof Szubarga. Niezależnie od wyniku ich rywalizaacji, pozostałą część składu wyraźnie silniejszą ma Stal i ona powinna wygrać ten mecz, ale ostatnio nie imponowała formą i nie zdziwimy się, jeśli spotkanie będzie wyrównane do samego końca.

Typ PK: Asseco +8.5 pkt. (nie przegra wyżej niż 8 lub wygra), kurs: 1.90 >>

