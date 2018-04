PK typuje PLK: Stelmet wygra z Anwilem, Stal popędzi dalej

Szlagier we Włocławku dla mistrzów Polski, Asseco podtrzyma nadzieje w Krośnie, a Stal wygra pewnie z MKS Dąbrowa. Tym razem Legia nie sprawi niespodzianki.

Legia Warszawa – Rosa Radom, środa, godz. 17.30

Legia potrafi już wygrywać z rywalami z dołu tabeli i zanotowała nawet 2 zwycięstwa z rzędu, ale nie spodziewamy się, że będzie w stanie pokonać mocną drużynę z górnej ósemki. Rosa w rundzie rewanżowej wygląda znacznie lepiej, a Michał Sokołowski już jest w formie godnej playoff. Nie przewidujemy sensacji.

Typ PK: Rosa -8.5 pkt. (wygra wyżej niż 8), kurs w Totolotek: 1.90

GTK Gliwice – Polpharma Starogard Gd., środa, godz. 18.00

GTK jest jednym z tych zespołów, które nie grając już o stawkę, do końca walczą o wygrane w każdym meczu. Polpharma zaś jest jednym z zespołów, które tę walkę raczej sobie odpuściły. Po kilku przegranych w kiepskim stylu, raczej zaliczy też porażkę w Gliwicach.

Typ PK: GTK wygra, kurs w Totolotek: 1.60

Miasto Szkła Krosno – Asseco Gdynia, środa, godz. 18.00

Miasto Szkła, choć nie wygrywa, to również nie odpuszcza, ale w sercach i głowach graczy Asseco tli się jeszcze wiara w awans do playoff. Przejechali całą Polskę do Krosna, aby podtrzymać nadzieje i nie przegapić okazji. Kilka dni temu w Koszalinie, z rywalem na podobnym poziomie, poradzili sobie bardzo pewnie.

Typ PK: Asseco -5.5 pk. (wygra wyżej niż 5), kurs w Totolotek: 1.80









TBV Start Lublin – AZS Koszalin, środa, godz. 19.00

AZS niestety kończy sezon w podobnym stylu do Polpharmy. Przegrał z kretesem w Warszawie, raczej nie nawiąże walki w Lublinie. Start, podrażniony minimalną przegraną w Radomiu i jezcze marzący o playoff, powinien potwierdzić dobrą ostatnio formę i łatwo uporać się z rozbitym rywalem.

Typ PK: Start -10.5 pkt. (wygra wyżej niż 10), kurs w Totolotek: 1.85

BM Slam Stal Ostrów – MKS Dąbrowa, środa, godz. 19.00

Rozpędzona Stal połyka kolejnych rywali, podobnie powinno być z Dąbrową, która należy do drużyn, mających kłopot z dobrą grą na wyjazdach. Do gry wrócił Adam Łapeta, zaczyna się rozkręcać Stephen Holt. Stal wykorzysta szansę, aby zadbać (2. miejscem w tabeli) o przewagę parkietu także w ewentualnym półfinale.

Typ PK: Stal -7.5 pkt. (wygra wyżej niż 7), kurs: 1.90

Polski Cukier Toruń – Trefl Sopot, środa, godz. 19.00

Trefl potrafił pokonać Anwil, stać więc go w obecnej formie na to, aby choć powalczyć w Toruniu. Zwłaszcza, gdyby – obok świetnego ostatnio Love’a – w meczu ze swoją byłą drużyną zechciał pokazać się Obie Trotter. Cukier jest silniejszy kadrowo i będzie faworytem, ale nie aż tak zdecydowanym, jak sugerują bukmacherzy. Walczący do końca o playoff sopocianie powinni być w grze do ostatnich minut.

Typ PK: Trefl +8.5 (nie przegra wyżej niż 8 lub wygra), kurs: 1.85

Anwil Włocławek – Stelmet Zielona Góra, czwartek, godz. 20

Trudno przesądzać, czy tuż przed playoff obie drużyny dadzą się z siebie 100%, w sytuacji, gdy mogą się spotkać już niebawem w potencjalnym półfinale. Jeśli w Anwilu nadal brakować będzie Łączyńskiego i Airingtona, zdecydowanym faworytem będzie Stelmet, który powinien umieć wykorzystać taką lukę. Mistrzowie grali ostatnio zdecydowanie poniżej oczekiwań, ale i zespół z Włocławka nie imponował formą, mając duże problemy z atakiem.

Typ PK: Stelmet wygra, kurs: 1.80