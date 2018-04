PK typuje PLK: Stelmet wygra z Cukrem, Trefl i King do końca

Mistrzowie po wygranej we Włocławku, naszym zdaniem zdobędą również Toruń. Walka o awans Trefla z Kingiem trwać będzie do ostatnich sekund. Asseco w Radomiu stać na wyrównany mecz.

Sprawdź aktualne kursy na PLK w zakładach bukmacherskich Totolotek >>

Wszystkie mecze odbędą się w niedzielę, o godz. 17.45.

Polski Cukier Toruń – Stelmet Zielona Góra

Stelmet przy okazji wygranej we Włocławku, nie zagrał jeszcze mistrzowskiej koszykówki, ale ten mecz mógł stanowić psychologiczny przełom w, dziwnie zablokowanej ostatnio, drużynie z Zielonej Góry. Cukier grał ostatnio dobrze, ale twierdza w Toruniu jest już od czasu do czasu zdobywana (Rosa, Stal), stać na to także chcący się odbudować Stelmet.

Typ PK: Stelmet wygra, kurs: 2.20

PGE Turów Zgorzelec – Legia Warszawa

Turów, po dramatycznej wygranej ze Stelmetem, wrócił do walki o playoff i do pełni szczęścia brakuje mu tylko wygranej z Legią. Gospodarze szansy nie przegapią. Ostatni w tabeli zespół z Warszawy częściej nawiązuje walkę w meczach, ale z drużynami z pierwszej dziesiątki po prostu nie wygrywa. Nadzwyczajna mobilizacja w Zgorzelcu da „Turom” niezbędną wygraną po ofensywnym meczu, w którym padnie dużo punktów.

Typ PK: over 175.5 pkt. (powyżej 175 pkt. w meczu), kurs: 1.85

Rosa Radom – Asseco Gdynia

Specjaliści od meczów kończących się dramatycznymi końcówkami przyjadą do Radomia wciąż z nadziejami na miejsce w ósemce. Zdesperowanemu Asseco w meczu z pewną awansu Rosą może się nie udać wygrać, ale spodziewamy się przynajmniej dzielnej walki gości do ostatnich sekund. Podobnie zresztą, jak było w pierwszym meczu tych drużyn, wygranym minimalnie przez gdynian.

Typ PK: Asseco +7.5 pkt. (nie przegra wyżej niż 7 lub wygra), kurs: 1.65

Sprawdź aktualne kursy na PLK w zakładach bukmacherskich Totolotek >>

Anwil Włocławek – Polpharma Starogard Gd.

Po ostatnich porażkach i spadku formy sytuacja we Włocławku, mimo przecież pozycji lidera, zrobiła się nieco nerwowa, ale Anwil zrobi w niedzielę to, co do niego należy – pewnie ogra rozbitą Polpharmą, gwarantując sobie pierwsze miejsce przed playoff. Nawet ewentualny odpoczynek dla części ważnych graczy nie powinien sprawić kłopotów.

Typ PK: Anwil -14.5 pkt. (wygra wyżej niż 14), kurs: 1.80









Trefl Sopot – King Szczecin

Niczym niedawno w NBA, sprawa awansu rozstrzyga się w bezpośrednim spotkaniu. Także tu spodziewamy się zaciętej walki do ostatnich minut. Trefl zagrał świetnie z Anwilem i kiepsko z Cukrem, ale przynajmniej grał mecze regularnie. Forma Kinga po 11 dniach przerwy będzie zagadką. Jednak przy takiej stawce szczecinianie z pewnością będą gryźć parkiet do końca, są dodatkowo drużyną potrafiącą w decydujących momentach nacisnąć w obronie. Wynik jest sprawa otwartą, spodziewamy się zaciętej końcówki.

Typ PK: King +6.5 pkt. (nie przegra wyżej niż 6 lub wygra), kurs: 1.60

TBV Start Lublin – Miasto Szkła Krosno

Bez względu na stawkę, zdecydowanym faworytem tego spotkania byliby gospodarze. Start ma jeszcze trochę szans na awans, tym bardziej więc zagra na 100% możliwości. Miasto Szkła nie odpuszcza meczów do końca, ale będzie będzie miało spory problem z dobrą obroną lublinian i amerykańskimi gwiazdami gospodarzy, zwykle znacznie lepszymi we własnej hali.

Typ PK: Start -10.5 pkt. (wygra wyżej niż 10), kurs: 1.60

Sprawdź aktualne kursy na PLK w zakładach bukmacherskich Totolotek >>

AZS Koszalin – Stal Ostrów Wlkp.

Nie po to Stal zagrała koncertową rundę rewanżową, aby zepsuć w Koszalinie szansę na zaklepania drugiej pozycji przed playoff. Ostrowianie grają dobrze i mają olbrzymią przewagę kadrową. Do tego, część składu AZS od kilku meczów demonstruje już mocno wakacyjne podejście. Nie sposób sobie wyobrazić sensacji w takim meczu.

Typ PK: Stal -12.5 pkt. (wygra wyżej niż 12), kurs: 1.85

MKS Dąbrowa – GTK Gliwice

Regionalne derby – tak jak w przypadku meczu w Lublinie – bez względu na etap sezonu miałyby zdecydowanego faworyta. MKS przegrał na wyjeździe ze Stalą, ale zrobił dobre wrażenie. Na własnym parkiecie (bilans 13-2) jest jedną z najlepszych drużyn w lidze. Gościom z Gliwic zabraknie trochę argumentów, aby powalczyć o wygraną w Dąbrowie, spodziewamy się jednostronnego meczu.

Typ PK: MKS -16.5 pkt. (wygra 16 lub wyżej), kurs: 1.85

Sprawdź aktualne kursy na PLK w zakładach bukmacherskich Totolotek >>