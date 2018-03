PK typuje PLK: Świeża Rosa, Stal wygra w Lublinie

Wracamy do gry intrygującym „meczem o playoff” między Treflem Sopot i Rosą Radom. Typujemy wygraną Stali Ostrów w Lublinie, Asseco Gdynia z GTK Gliwice oraz pewniaka Anwilu.

Sprawdź kursy PLK w zakładach bukmacherskich Totolotek >>>

Trefl Sopot – Rosa Radom, sobota, godz. 17.00

Przed przerwą na puchary i kadrę obie drużyny zaliczyły na tyle dużo porażek, że teraz muszą drżeć o awans do czołowej ósemki. Naszym zdaniem większy potencjał ma Rosa, która „uwolniona” od obowiązków międzynarodowych, powinna zacząć iść w górę. Było już trochę czasu na doprowadzenie do formy Michaela Frasera i spokojne potrenowanie. Nowy strzelec A.J. English będzie chciał pokazać, że jest przydatny i będzie zagadką dla obrony sopocian. A w Treflu, mówiąc kolokwialnie, w 2018 roku po prostu coś nie gra.

Typ PK: Rosa wygra, kurs: 2.15

TBV Start Lublin – Stal Ostrów Wlkp., niedziela, godz. 12.40

Podobny bilans tych drużyn może być trochę mylący, Stal dysponuje większą liczbą wartościowych graczy. Nikola Marković to inny poziom i inna epoka, niż Uros Mirković. Polska rotacja gości też jest zdecydowanie bogatsza. Stal bardzo łatwo wygrała mecz tych drużyn w Ostrowie, teraz może być trudniej, ale pozostanie zdecydowanym faworytem.

Typ PK: Stal wygra, kurs: 1.55

Polpharma Starogard Gd. – AZS Koszalin, niedziela, godz. 18.00

Gospodarze są murowanym faworytem i pewnie wygrają, ale kurs na ich zwycięstwo jest niski. Różnica punktów to loteria, AZS potrafi i powalczyć z każdym w lidze, ale i z każdym przegrać 20-30 punktami. Można zastanowić się nad sumą punktów w meczu, zespół z Koszalina do obrony często podchodzi z rekordową beztroską – w ostatnim meczu z Treflem stracił kolejną „setkę” w sezonie.

Typ PK: powyżej 163.5 punktu w meczu, kurs: 1.70

GTK Gliwice – Asseco Gdynia, niedziela, godz. 18.00

Jedna z drużyn gra jeszcze o stawkę (Asseco o playoff), druga już tylko na luzie dogrywa sezon. Przy zbliżonym potencjale obu drużyn, czynnik motywacji może być decydujący. Z racji upodobania gdynian do zaciętych końcówek informujemy, że kurs na dogrywkę wynosi 14…

Typ PK: Asseco wygra kurs: 2.15

King Szczecin – Turów Zgorzelec, poniedziałek, godz. 18.00

Turów od dawna relatywnie słabo gra na wyjazdach, a King dobrze wyglądał w litewskich sparingach i wzmocnił się po koszem Amerykaninem Kylem Benjaminem. Rozgrywający ze Zgorzelca mogą też mieć problem z presją Martynasa Paliukenasa. Rozwiązaniem alternatywnym jest gra na wysoki wynik w meczu, obie drużyny zespołowo poniżej ligowej średniej.

Typ PK: King wygra, kurs: 1.70

Anwil Włocławek – MKS Dąbrowa, wtorek, godz. 18.00

Niech się Jarosław Trojan nie obrazi, ale nawet z nim w składzie, MKS ma poważne problemy kadrowe. Anwil u siebie nie zalicza potknięć, Dąbrowa pozostaje drużyną własnego parkietu. Nie tylko nie będzie niespodzianki, ale i trudno spodziewać się zaciętego meczu do ostatnich sekund.

Typ PK: Anwil -9.5 pkt. (wygra wyżej niż 9), kurs: 1.80

Sprawdź kursy PLK w zakładach bukmacherskich Totolotek >>>